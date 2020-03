Alberto Puig asegura que "si alguien hiciera trampas en 2020, no será Honda"

Madrid, 26 mar (EFE).- El español Alberto Puig, director deportivo del equipo Repsol Honda Racing Corporation (HRC) en el que militan el campeón del mundo Marc Márquez y su hermano Álex, no se ha mordido la lengua en su entrevista con la Agencia EFE sobre las "ventajas" del aplazamiento provocado por el coronavirus al afirmar que "si alguien hiciera trampas en el campeonato de 2020, no sería Honda".



A la pregunta de si se han beneficiado del aplazamiento del inicio de la competición, Alberto Puig fue muy claro al contestar que fueron los primeros en "enseñar" lo que tenían.



Respuesta: "Fíjate que, como siempre, nosotros fuimos los primeros en enseñar lo que tenemos, es justo al revés de como lo han dicho muchos (sonrisas).



¿Cómo que nos beneficiamos? Si fuimos los únicos que en Catar -en los últimos entrenamientos de pretemporada- enseñamos el Droi (siglas del desarrollo de motor para la temporada) que el IRTA (Asociación de Equipos de Competición, por sus siglas en inglés) pide a los equipos. Los únicos, el resto no lo han hecho. Honda no tiene ninguna intención de modificar nada de nada porque, lo primero de todo, un motor no se hace en cinco minutos y aquí la gente se cree que 'como han retrasado el campeonato hacemos otro motor'; la gente no tiene mucha información y, sobre todo, no entiende mucho".



Y continuó señalando al respecto que "No hay nada más que decir, bueno lo único que sí que se podría decir -entre sonrisas-, con total seguridad, es que si alguien hiciera trampas en este campeonato no sería Honda, porque el IRTA tiene ya lo que nos pidió. Eso es lo único que es diametralmente cierto. Eso es así, con lo cuál, salvo interpretaciones zumbadas de cualquiera, lo único que es real es eso. Hemos hecho lo que se nos pidió y si luego durante el campeonato, con las carreras que sean hay polémica, ya te digo yo que no será por parte de Honda y con el comunicado de la FIM, Dorna e IRTA eso está ya más que claro ¿No?".



Pregunta: ¿Los problemas que tuvo Marc en Catar, tras el buen rendimiento anterior, no fueron de motor sino más bien de aerodinámica?



Respuesta: "Tampoco te puedo dar el detalle, pero era un conjunto de cosas y ya en Catar, en el último día de entrenamientos, la situación mejoró mucho. No hace falta que te de detalles, porque tampoco puedo ¿comprendes? pero mejoramos mucho y, la verdad, todas estas cosas que han salido y que se han dicho no van con nosotros, es un poco flipante porque nosotros fuimos los únicos que cumplimos con lo que se nos pidió en aquel momento.



Pregunta: ¿Cómo ha visto a Marc Márquez durante la pretemporada?, porque lo que sí es cierto es que este parón le ha beneficiado para su recuperación ¿No?



Respuesta: "Esta pregunta la voy a desgranar en dos partes. Lo primero, sí es cierto que el principio de la pretemporada fue complicado, complicado en el sentido que realmente, tanto en Malasia como en Catar, a nivel físico, refiriéndome al hombro, la verdad es que probablemente no estaba recuperado ni a un sesenta por ciento porque fue complicado, fue una operación severa y pensamos que sería más fácil, pero no fue así, y sí es cierto que este parón forzado probablemente le ha ido bien, pero lo que también está claro es que en ningún momento estamos satisfechos de haber tenido este parón por lo que supone.



Esta monstruosidad -la pandemia del corona virus- no la quiere Marc ni la quiere nadie, hubiéramos preferido comenzar el campeonato con las condiciones que tenía en ese momento.



Esto en lo que se refiere a la primera parte y, segundo, aunque realmente como te digo debía estar a un sesenta o sesenta y cinco por ciento de sus posibilidades, también te tengo que decir que a diferencia de muchas creencias, que nadie se piense que Márquez se hubiera paseado en Catar, eso es importante que quede claro.



Estamos hablando de Marc Márquez, no estamos hablando de uno que acaba de llegar y se ha hecho daño. Jodido, sí, pero el domingo por la noche hubiera estado en el grupo, con muchísimo sufrimiento, sí; con muchísimas dificultades, sí; con muchísimo dolor, sí; pero Marc Márquez hubiera estado el domingo por la noche peleando por la victoria en Catar".



Pregunta: ¿y cómo ha visto a Álex Márquez en esta pretemporada?



Respuesta: "Bueno, lo he visto como lo tenía que ver ya que es una situación difícil ya simplemente por la categoría, pues MotoGP es una categoría súper exigente es lo más de lo más, la moto es una barbaridad y se podría decir que los rivales, casi todos ellos, son grandísimos pilotos y es una moto y una categoría muy física y está haciendo lo que tiene que hacer, siguiendo su proceso normal. Lógicamente le costó en Malasia, le costó en Catar, con las típicas agujetas, dolor y cansancio con esos momentos en que buscas el tiempo y no te sale y tienes que parar, pero eso es normal en un primer año de un piloto que se mete en una moto de estas y además con una moto como la nuestra, que todos sabemos que es potente, exigente y que la tienes que pilotar con fuerza, no es un salón"



Pregunta: ¿Se podría comparar de alguna manera el inicio de Alex Márquez con el de Jorge Lorenzo la pasada temporada?



Respuesta: "¡No! Es muy diferente, en el sentido que para ser justos, cuando Lorenzo probó la moto en Jerez, en noviembre, fue la leche, fue muy rápido, creo que hizo el tercer o cuarto mejor tiempo después de apenas haber rodado dos días en Valencia.



Fue muy rápido y si coges los tiempos de entonces lo verás, y luego llegamos a Catar comenzó bien, pero enseguida empezó a caerse, se cayó dos o tres veces en Catar y ahí empezó a perder el 'feeling' de lo que es la moto y se acabó, pero era un piloto con muchísima experiencia y tenía su forma muy, muy particular de conducir la moto, pero la tenía definida y, en estos momentos, Alex todavía no la tiene, está intentando encontrar su definición con esa moto; los datos, el concepto, el análisis no hacen factible proponer una semejanza o un comparativo entre ambos".



Juan Antonio Lladós