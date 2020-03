Nagashima señala que su triunfo es "un paso en el camino hacia MotoGP"

Madrid, 31 mar (EFE).- El japonés Tetsuta Nagashima, vencedor del Gran Premio de Catar de Moto2, señala desde Japón, en estas semanas sin carreras en las que, además de seguir entrenando, pasa tiempo con su familia, que "fue una victoria muy importante, ya que supuso un nuevo paso en el camino hacia conseguir el sueño de llegar a MotoGP".



"Fue muy emocionante y muy emotivo subir a lo más alto del podio y estoy muy contento de haberlo logrado", incidió Nagashima en la nota de prensa del equipo que dirige el finlandés Aki Ajo.



Nagashima reconoció que tras cruzar la bandera de cuadros "sólo podía gritar y antes de cruzar la línea de meta no era capaz de pensar en nada, tenía la mente en blanco pero cuando terminó la carrera, me invadió una felicidad extrema. Nunca había sentido lo que sentí en ese momento. Estaba tan eufórico que no dejaba de chillar dentro del casco".



El piloto japonés, amigo íntimo del fallecido Shoya Tomizawa, comentó sobre su equipo que "es increíble, trabajan bien y son muy profesionales y por el Red Bull KTM Ajo han pasado muchos pilotos y varios han acabado convirtiéndose en campeones, así que estar aquí supone un gran paso adelante para mí y me siento muy a gusto con todos los miembros del equipo".



"Aki es muy importante, ya que tiene mucha experiencia desarrollando talentos y si sigo sus consejos, seré un gran piloto", aseguró Nagashima, quien recordó que durante la pretemporada sintió que "tenía posibilidades de subir al podio, pero no pensaba que iba ganar la carrera, fue algo inesperado, incluso para mí, pero sin duda fue una grata sorpresa".



Sobre este tiempo de inactividad hasta que vuelva la competición, Tetsuta Nagashima explica que "estas semanas en las que no se va a disputar ningún Gran Premio me quedo con mi familia, jugando con mis hijas y mi hijo, y para entrenar, normalmente, me gusta salir a correr. Hace años, salía en bici, pero ahora prefiero otro tipo de deportes".



"Tengo una casa en Japón donde vivo con mi familia, mi mujer y mis hijos y aunque es un poco ruidosa porque los niños no paran de jugar, me encanta porque sin ellos no sé vivir y eso me ayuda a desconectar de las carreras, lo que es bueno porque, si piensas en algo en exceso, te acaba comportando un extra de presión y estar con la familia me ayuda a relajarme y evadirme", reconoció el piloto japonés.