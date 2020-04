Fujinami afronta sus bodas de plata con el trial

Madrid, 14 abr (EFE).- El japonés Takahisa Fujinami (Repsol Honda) está preparando sus bodas de plata con el trial en la que será su vigésima quinta temporada en el mundial de la especialidad, desde su debut en Navacerrada (Madrid) el 14 de abril de 1996.



En esa primera carrera en Navacerrada Fujinami tenía 16 años, acabó en decimonovena posición y allí nació su apodo de "Fujigas".



"La verdad es que no recuerdo muchas cosas, pero sí que fue allí, en mi primera carrera, donde la gente me empezó a llamar Fujigas", dijo el piloto japonés en declaraciones facilitadas por su equipo.



"Llegué a una zona muy difícil, donde ningún piloto había pasado en la primera vuelta. Estaba muy empinado, pero yo le dí mucho gas. Mucho. Sirvió de poco, porque también acabé penalizando fiasco, pero los espectadores me preguntaron, ¿cómo te llamas? Fujinami, les contesté, y ellos dijeron: ?¡tú lo que eres es Fuji-gas!?. Ahí empezó", añadió.



Cuando la pandemia de la COVID-19 lo permita, Fujinami comenzará su vigésima quinta temporada, algo que nadie ha logrado.



"Hasta ahora creo que nadie lo ha hecho, pero al romper este récord, puede convertirse en un objetivo para muchos. El tercer puesto en el Mundial del año pasado fue una sorpresa para muchos, pero no tanto para mí. Mentalmente y físicamente creo que estoy incluso mejor este año. Al final 25 es sólo un número. Me encuentro muy bien y sólo pienso año tras año", declaró.



El Mundial de TrialGP ha tenido que modificar su calendario por la pandemia y Japón dejará de ser tradicionalmente la carrera más importante del mes de junio.



"Es complicado ordenar un calendario. No competir en indoor se me hará muy largo. Se han retrasado las tres primeras carreras y es un poco duro mentalmente. Pensar que en dos meses aún no empieza el mundial, es duro", reconoció.



"Todos estamos en casa, en cuarentena, aunque intento hacer bici y algo de gimnasio, todo lo que puedo con algunos aparatos que tengo, aunque no es lo mismo", finalizó Takahisa Fujinami.