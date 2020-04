Augusto Fernández, entre el entrenamiento y las redes sociales, en familia

Madrid, 18 abr (EFE).- El español Augusto Fernández, candidato al título de Moto2 esta temporada y vencedor de tres grandes premios en 2019 explica a EFE que pasa el confinamiento en Mallorca con su familia y dedica la mayoría del tiempo a entrenarse (bicicleta y físico) y también juega mucho a videojuegos con sus amigos y ve alguna serie.



Actividad: "Por las mañanas entreno y por las tardes juego a la videoconsola. Cuando estoy solo, suelo jugar al juego de MotoGP. Me lo paso bien y me ayuda a repasar circuitos y mantener concentración en modo carrera. Con los amigos jugamos sobretodo al FIFA. Es divertido, nos conectamos por audio y hay muchos piques. Además, suelo ganarles así que eso lo hace aún más divertido".



Libro: "Sin miedo a caerme" de Xavi Torres, que es un deportista mallorquín paralímpico sin manos ni piernas que ha logrado grandes éxitos deportivos. En este libro explica su historia de adaptación y superación. Creo que es una gran lección de humildad, de lucha y de valentía para afrontar las situaciones complicadas que te plantea la vida, y por eso lo recomiendo".



Película: "En busca de la felicidad", que es una película que vi hace tiempo, pero me gustó y me marcó mucho. Tiene un fondo buenísimo con un mensaje vital que Will Smith le transmite a su hijo. Aunque la vida nos presente situaciones complicadas, hay que luchar por superarlas, tirar para adelante y seguir persiguiendo nuestros sueños".



Serie: "El día menos pensado", que es una documental que te muestra una visión desde dentro del equipo Telefónica Movistar a lo largo de las tres grandes vueltas del 2019. He visto esta serie estos días y me ha encantado. Quizás porque estoy entrenando mucho en bicicleta y también porque es, como el nuestro, un trabajo de equipo y me siento identificado. Es muy interesante ver cómo un equipo profesional de ciclismo supera retos y dificultades para alcanzar el éxito. En parte veo similitudes y cosas muy interesantes".



Música: "La música me acompaña bastante en general y estos días quizás más. Cuando entreno escucho sobretodo hip hop porque me motiva y me pone las pilas. Por la tarde, cuando estoy más relajado, escucho más música pop. Ahora estoy escuchando el nuevo álbum de Justin Bieber".



Redes sociales: "Navego bastante por las redes, sobretodo en Instagram. No podría decir que sigo a ninguna en concreto, sino que voy saltando de una a otra en función de los temas que me interesan. Aunque si tuviese que recomendar alguna a la gente, les diría que siguiesen las mías (se ríe)".