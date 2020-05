Prado lleva "bastante bien" el confinamiento y su recuperación de la lesión

Madrid, 18 may (EFE).- El español Jorge Prado, doble campeón del mundo de motocross, reconoció en una entrevista con la Real Federación Motociclista de España (RFME) que "estos meses de confinamiento" los está llevando "bastante bien".



"Estoy en Bélgica y desde el primer momento aquí siempre se ha podido salir a la calle y hacer deporte", comentó.



"He podido hacer mi plan de entrenamiento súper bien y fortalecer la pierna que tengo mal después de la lesión, por lo que vamos por el buen camino y noto mucha mejoría, así que cuando me pueda subir a la moto me sentiré mucho mejor", señaló el doble campeón del mundo de motocross MX2.



Jorge Prado recordó que el confinamiento "empezó antes de Inglaterra y la semana anterior tuvimos que viajar un día antes por precaución, por si nos cancelaban un vuelo para la carrera y después de competir nos vinimos a Bélgica para entrenar para Holanda; teníamos el vuelo para el lunes pero nos los cancelaron, así que nos quedamos aquí en Bélgica".



"Por suerte, desde siempre se ha podido salir a la calle y los deportistas hemos podido practicar deporte; las pistas de motocross han estado cerradas, negocios, escuelas, etc. pero desde la semana pasada los circuitos empiezan a abrirse y la situación está bastante normalizada", afirmó Prado en la entrevista con la RFME.



"Aún no he cogido la moto, espero hacerlo pronto, pero me he centrado en la recuperación ya que no tuve mucho tiempo para hacerlo y estoy empleando estos meses de confinamiento para fortalecer la pierna lesionada y como tenía molestias en la rodilla minimizarlas para poder empezar a ir en moto totalmente sano", explicó.



"Este año iba a ser mi primera temporada en la máxima categoría después de ganar los dos títulos de campeón del mundo de MX2, pero tuve la mala suerte de lesionarme en diciembre, me rompí el fémur, y llegué a las dos primeras carreras sin entrenar", comentó el campeón del mundo.



"Fue un reto para mi participar en la cita inaugural porque dos días antes no sabíamos si podríamos estar. Lo hice en tiempo récord así que por esa parte estoy súper contento, pero antes de la lesión tenía unas expectativas para la temporada y con la lesión me cambiaron un poco, aunque ahora, con este parón, nadie sabe si va a haber campeonato, con cuántas carreras, si lo hacen..., está todo un poco en el aire así que me estoy centrando en mí mismo para estar preparado para cuando se tomen las decisiones", señaló.



El piloto lucense aseguró que "si estoy bien físicamente y me encuentro bien con la moto, puedo estar luchando con los mejores y al principio no me sentí muy cómodo porque tenía muchas molestias en la rodilla, pero también me sentí bien porque pude empezar la temporada y pude luchar un poco con los mejores de MXGP".



"La 450 es muy exigente pero también lo era la 250. Son dos motos totalmente distintas. El estilo de conducción de una 450 es muy diferente a la 250. La 450 es una moto que me favorece porque soy un piloto bastante suave, aprovecho muy bien su motor y físicamente no sabría decirte si cansa más o menos", comentó Jorge Prado sobre su nueva KTM.



"Hay puntos en los que noto que cansa mucho más que la 250 y hay otros que, al tener más potencia, te puedes relajar un poco más. Tiene sus pros y sus contras", reconoció.



Y, al referirse al nuevo calendario que se dio a conocer la semana pasada, Jorge Prado comentó que "está lleno de carreras, competimos prácticamente todos los fines de semana y la forma física va a ser súper importante y si queremos estar peleando por las posiciones de cabeza habrá que estar muy preparados porque tenemos que llegar al máximo y mantenernos así todo el campeonato".



Y, al referirse al nuevo Gran Premio de España, Jorge Prado reconoció que para él "es todo un orgullo poder tener un Mundial en casa porque la mayoría de los pilotos tienen gran premio en su propio país y yo, siendo dos veces campeón del mundo, nos merecíamos tener, no solo para mí, sino para todos los aficionados, un Gran Premio en España".



"Va a ser un gran premio espectacular y el hecho de que se celebre durante varios años nos da esperanzas de que el motocross pueda crecer en España, cosa que ya está haciendo, pero para todos es un honor tener un evento de estas características en nuestro país", recalcó el doble campeón del mundo de MX2.