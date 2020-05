Arenas, líder mundial de Moto3, sólo espera no haberse olvidado de pilotar

Madrid, 20 may (EFE).- Albert Arenas, líder del Mundial de Moto3 del equipo valenciano de Jorge Martínez "Aspar", ironizó sobre los meses de parón en la competición y se mostró motivado ante los planes de reanudación del Mundial, pues en el confinamiento estaba que se subía "por las paredes", y sólo espera que no se le haya olvidado "tocar rodilla".



Arenas se encuentra motivado ante el posible reinicio del Mundial el próximo 19 de julio en el circuito de Jerez "Ángel Nieto" pues no recuerda cuándo fue la última vez que se pasó más de dos meses sin subirse a una moto, pero ante el inicio de la cuenta atrás para que se retome el Mundial si se cumplen los planes previstos.



En una entrevista de su equipo, Albert Arenas reconoció que le alegra mucho el posible regreso pues "motiva ver que se está empezando a activar todo, que Dorna está haciendo todo lo que puede para reanudar el campeonato lo antes posible y", dijo, "en mi caso tengo muchas ganas de volver a competir, aunque todavía hay algo de incertidumbre, pero hay que intentar convivir con ello ahora mismo".



Arenas venció en la primera y única carrera de la temporada que se disputó en el circuito de Losail (Catar) -"una victoria que recordaré siempre"- y afirmó que "las sensaciones fueron increíble".



"Pero ya estábamos pensando en la siguiente carrera, en Tailandia, donde gané en 2019, y a donde habríamos llegado con mucha energía, después de la victoria en Catar, pero también después de la pretemporada que habíamos hecho", añadió.



"Estar tanto tiempo sin carreras sobre todo es difícil por la ausencia de adrenalina, supongo que, como todos, he intentado no parar, aunque llevamos muchos años compitiendo y espero que no se me haya olvidado tocar rodilla", señaló Arenas.



Albert Arenas fue uno de los pilotos que disputó la carrera virtual de Moto3 y por ello reconoció que "fue algo muy bonito competir en el gran premio virtual y volver a sentir la competitividad y las ganas después de tanto tiempo".



"En el vídeo juego no lo tienes todo tan controlado como en la realidad, estás más nervioso por eso, porque no controlas del todo cómo funciona, cuándo y cómo dar gas, son nervios distintos, de no querer fallar, pero la competitividad era la misma", aseguró.



Al referirse al posible inicio de la temporada el 19 de julio y como líder del mundial de Moto3, Albert Arenas dijo no tener "mucha estrategia", aunque lo empezará con 25 puntos más. "Pero no voy a pensar en eso, sino en coger el ritmo y las sensaciones, en hacer el trabajo que toca lo mejor que podamos, y en disfrutar las sensaciones que vivimos en Catar".



"No quiero precipitarme, aún quedan dos meses para volver a la competición y quiero que sea lo más productivo posible", indicó Arenas, quien recalcó: "La situación que hemos vivido ha sido muy dura, todos lo sabemos, pero hemos visto muchas muestras de trabajo incansable y de solidaridad de parte de los sanitarios, que se han jugado la vida para sacar adelante el país y por ello quiero darles las gracias".



"Me alegra que esta situación ha sacado lo mejor de nosotros, y que muchos, como nosotros los deportistas o gente de muchos ámbitos, hemos intentado colaborar desde nuestras posibilidades. La solidaridad también nos puede unir más a todos y ayudar a sacar adelante esta situación. Nos toca actuar con cabeza para no dar pasos hacia atrás", incidió el piloto del equipo Aspar.