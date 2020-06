Fontserè: "Este año no pagaremos el canon de los GP de Fórmula 1 y Moto GP"

Barcelona, 2 jun (EFE).- El director del Circuit de Barcelona-Catalunya, Joan Fontserè, aseguró en una entrevista con EFE que este año el consorcio no pagará el canon por los Grandes Premios de Fórmula Uno y de MotoGP, ya que no se producirán ingresos por taquillaje ni habrá impacto económico en la zona.



Liberty Media, la empresa propietaria de la Formula 1, ha anunciado hoy martes que el Gran Premio de España se celebrará el fin de semana del 16 agosto. Así, el Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá la sexta prueba del nuevo calendario de la disciplina.



EFE conversa con Joan Fontserè, el director del Circuit, sobre esta noticia, el Gran Premio de Moto GP que también acogerá el recinto este 2020 y las consecuencias económicas que está teniendo para la entidad la crisis originada por la covid-19.



P: Hoy se ha confirmado que el Gran Premio de Fórmula 1 se celebrará el fin de semana del 16 de agosto y el de Moto GP todo parece indicar que se hará un poco más adelante. ¿A puerta cerrada generarán ingresos estos dos eventos?



R: Una de las condiciones que hemos puesto a Liberty Media y Dorna es no pagar el canon porque no tendremos ingresos por taquillaje ni impacto económico en el territorio. La situación del Circuit es irreal porque a causa de todo lo que ha pasado la situación económica es mejor que la de los otros años. Hay que tener en cuenta que el impacto económico de estos Grandes Premios se genera en el territorio y no en la cuenta de explotación del Circuit, en la cual sí que aparece el pago de los cánones.



P: ¿Hay la posibilidad de que pueda asistir público al Gran Premio de Fórmula 1?



R: No, solo asistirán las entre 1.500 y 2.000 personas necesarias para la organización del Gran Premio.



P: ¿Qué medidas de seguridad deberán pasar estas personas?



R: Serán las que nos comuniquen la FIA, Liberty Media y las autoridades locales. El primer protocolo que habrá será el control de la temperatura en la entrada al recinto, que seguramente se hará a través de dos accesos. Tomar la temperatura a 100.000 asistentes ahora mismo sería imposible. Una vez dentro los equipos trabajarán como burbujas y no se relacionarán con individuos de otros equipos. Ferrari, por ejemplo, ya ha bloqueado un hotel de uso exclusivo. Además, el Circuit se responsabilizará de todas las medidas de limpieza que se deberán llevar a cabo.



P: ¿Se planteó la opción de celebrar dos Grandes Premios de Fórmula 1 en el Circuit como sucederá en otros recintos?



R: Nuestro posicionamiento con Liberty Media fue: sabéis cómo trabajamos, la experiencia que tenemos, la ubicación en la que nos encontramos y la climatología de la gozamos. Pero ellos desde el principio consideraron celebrar aquí un solo Gran Premio. Si tuvieran la necesidad de hacer un segundo lo estudiaríamos. La opción se la hemos dado.



P: ¿Cuándo se confirmará la fecha del Gran Premio de Moto GP?



R: Se celebrará el último fin de semana de septiembre o el primero de octubre, pero dependemos del encaje de las otras pruebas. Es un puzzle muy difícil de encajar, cada país tiene su normativa y su logística. Dorna quiere que los equipos tengan el mínimo desgaste posible y que se puede preservar el riesgo cero de contagio.



P: ¿Podrá asistir público al Gran Premio de Moto GP?



R: No consideramos esta opción porque el protocolo de las federaciones internacionales marca que se limite mucho el acceso de los equipos y de la prensa, así que no tendría sentido restringir esta parte y, en cambio, dar acceso al público.



P: ¿Se podría añadir un segundo Gran Premio en el Circuit?



R: Es la misma situación que la Fórmula 1. Con el presidente de Dorna, Carmelo Ezpeleta, quien fue el primer director del Circuit, hablamos sobre el asunto desde el principio. Él me dijo que aún no sabía lo que harían y le respondí que la opción siempre la tenían. De todas maneras, somos un circuito con mucha actividad y, al haber pasado toda del primer al segundo semestre, disponemos de poco espacio para estas carreras.



P: ¿Habrá Superbikes y Rallycross este 2020?



R: Sí, en Superbikes mantenemos la fecha inicialmente prevista, el fin de semana del 20 de setiembre, y el Rallycross se ha movido al del 18 de octubre.



P: Se cancelaron las 24 horas de motociclismo, pero desde el Circuit anunciaron que se haría alguna prueba alternativa en formato reducido. ¿Finalmente qué se hará?



R: Estamos trabajando el formato de la modalidad de resistencia que podemos hacer dentro de los campeonatos de Cataluña. A ver si podemos celebrar unas 6 horas, unas 4 o unas 12.



P: ¿Y en el caso de las 24 horas de automovilismo sucederá lo mismo?



R: No, se mantienen porque ya estaban previstas para septiembre y entonces se habrán liberado las restricciones.



P: La semana pasada en el Circuit se celebraron entrenamientos de motociclismo y de ciclismo. ¿Cómo ha ido el reinicio de la actividad?



R: Cuando vimos que se abrían las ciudades deportivas en el fútbol y el CAR de Sant Cugat hicimos la solicitud para poder reemprender la actividad. Hace 15 días las autoridades nos la aceptaron y rápidamente nos pusimos en contacto con Dorna para que los deportistas de alto rendimiento pudiesen volver a rodar. McLaren también hizo algún test de sus vehículos y para esta semana hay preparado un Racing Test con diferentes escuderías. Esto nos está permitiendo que el personal del Circuit pueda volver a su actividad laboral de forma gradual y, a la vez, estamos haciendo de dinamizador del sector económico del motor.



P: ¿Cómo ha afectado económicamente al Circuit que se hayan cancelado carreras y alquileres de pista?



R: Lo que se hizo es cancelar todo lo que teníamos en el primer semestre para buscarle sitio en el segundo. Respecto a los Grandes Premios, nosotros tenemos una suerte y un problema. Estos provocan que prácticamente bloqueemos el Circuit durante mayo y junio, cuando se celebran, y que en ese periodo no haya alquileres. Así que en este sentido no hemos sufrido muchas pérdidas a nivel de ingresos.



P: ¿Y todo el dinero que se ha dejado de ingresar en taquillaje por los Grandes Premios de Fórmula 1 y Moto GP?



R: Los Mundiales de Fórmula 1 y Moto GP nos suponen mucho gasto por culpa de los cánones que tenemos que pagar y unos ingresos relativos en taquillaje. Donde generan mucha riqueza estos Grandes Premios es en la actividad económica del entorno. A nivel estrictamente económico para el Circuit la suspensión no ha sido un hecho negativo.