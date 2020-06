Lorenzo "tenía muchas ganas de hacerlo" sobre posibilidad de ser "wild card"

Madrid, 3 jun (EFE).- El español Jorge Lorenzo, cinco veces campeón del mundo de motociclismo y piloto probador de Yamaha, reconoce que "tenía muchas ganas de hacerlo" al referirse a la opción que se barajó en su momento de que fuese piloto invitado en el Gran Premio de Cataluña de 2020, que ahora no será posible debido a la pandemia por el coronavirus.



Lorenzo anunció al final de la pasada temporada que se retiraba de la competición y apenas unos meses después confirmó que continuaría vinculado al motociclismo como piloto de pruebas de su primera marca en MotoGP, Yamaha.



El triple campeón del mundo de MotoGP (2010, 2012 y 2015), que ganó el último gran premio virtual disputado en el circuito británico de Silverstone y en un instagram de la web oficial del campeonato Motogp.com, reconoció tenía ganas de ser piloto invitado de su marca, pero debido a la pandemia del coronavirus no podrá disfrutar de esa oportunidad de intentar volver a ser competitivo.



"Decidieron que los 'wild card' no participarían y por una parte me siento triste, porque realmente quería hacer esa carrera, pero por el otro estoy un poco aliviado porque sin ninguna prueba antes de esa carrera no creo que hubiera podido hacerlo", reconoció.



"No creo que hubiese sido bueno ir directamente a pista en un fin de semana de carrera e intentar ser competitivo, no creo que eso sea posible y estoy triste porque quería hacerlo bien y probando mis sensaciones sobre la moto antes de competir, pero quizás tal vez sea mejor que lo hagamos así", señaló Lorenzo a la web del campeonato.



"Por ahora necesito saber cuándo será la próxima prueba en la que Yamaha considere que pueda ser útil. El otro día vi que KTM estaba probando en Spielberg así que tan pronto como sea posible que haya alguna prueba, tal vez en Motegi o en otra pista, espero poder probar, porque en Sepang me divertí mucho con la moto, fueron unos días realmente agradables y estoy deseando volver a hacerlo", comentó el piloto español.