La suerte le sigue siendo esquiva al Team Yamaha Eduardo Castro en Motorland.

Montearagón (Toledo) acogía la cuarta cita de la serie bajo un sol abrasador y unas temperaturas propias del mes de julio. El sevillano Carlos Campano se reencontraba con los puestos de cabeza terminando 3º en la manga de clasificación el sábado.

Este domingo no pudo terminar la primera manga y en la segunda tras liderar 16 vueltas de las 22 que constó la manga, un incidente en el último giro le hizo perder posiciones y terminar 6º marcando la vuelta rápida.

José Antonio Aparicio por su parte, se quedó sin batería en la manga de clasificación y no pudo ver la bandera de cuadros ese mismo sábado.

Ahora el Campeonato nacional de Motocross hace un alto de 4 meses y regresará 7/8 de noviembre en la pista del Castillo de Ayud en Calatayud.

La reacción de Carlos Campano

"El fin de semana ha sido para olvidar, he estado todo la semana dolorido de la caída de Motorland. El sábado me lo tomé con mucha calma, no sabía cómo iba a reaccionar mi cuerpo a una manga completa. En la segunda carrera, la salida fue peor, pero tenía muy buen ritmo y pude adelantar bastante rápido. Me sentía bastante bien, pensé que después de no cansarme en la primera manga podría tirar sin problemas, pero en los últimos diez minutos me dolía todo, he sufrido bastante", aseguró el piloto.



Aparicio no se encontró

"El sábado no me encontraba muy cómodo, además, tuve un fallo eléctrico en mi Yamaha y tuve que abandonar. El domingo en la primera manga después de una salida no muy buena he tenido que remontar para terminar 7º. En la segunda manga la salida fue mejor, pero algún problema mecánico me ha hecho retroceder varios puestos. Luego el error desapareció y he remontado para terminar 6º, pudiendo terminar en esta misma posición en la clasificación combinada".