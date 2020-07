Quartararo afirma que "el potencial es bueno y tenemos que adaptarnos rápido"

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), mejor debutante de la pasada temporada, ha explicado que para él "después de tanto tiempo sin montar, fue muy divertido volver a subirme a una MotoGP, pero no fue fácil porque la moto de 2020 sólo la había probado en Malasia y Qatar, pero vi que el potencial era bueno y tenemos que adaptarnos lo más rápido posible".

"La velocidad punta es algo que todavía tenemos que mejorar, pero me siento muy bien con la moto y tengo que ajustar algún elemento nuevo con respecto al año pasado, pero hay que hacerlo rápido porque sabemos que Marc va rápido en todas las condiciones, mojado, seco o mixto y sólo así podremos luchar contra Márquez", explica el piloto francés.

Sobre la sanción que le impuso ayer el panel de comisarios de veinte minutos sin entrenar en los primeros libres, Fabio Quartararo afirmó que no tiene "ningún comentario sobre esta decisión. Ayer quisimos hacer una sesión normal y estaba centrando en mi moto y en mi pilotaje, no en este asunto. A la comisión de apelación sólo fue mi equipo y la FIM. Yo no estaba en la reunión".