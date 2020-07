Rossi encantado de volver a correr y convencido de seguir un año más

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) se mostró encantado de volver a la competición pues "es fantástico ya que ayer pudimos rodar, encontrar sensaciones con la moto y parece que fue ayer cuando paramos", si bien reconoce que "tenía que correr en 2020 para ver si seguía en 2021 y al final he tomado la decisión sin correr, sin competir".



"He hablado mucho con Yamaha y voy a continuar. Quiero formar parte del juego también el año que viene. y por eso he hablado mucho con Yamaha y Petronas y estamos de acuerdo en seguir aunque aún no he firmado porque queda conformar el equipo ya que habrá mucho cambio de personal entre mi llegada al Petronas y la salida de Quartararo al oficial", reconoció Rossi que afirmó que será un contrato de una temporada más otra.



Y ya al referirse al confinamiento no duda en asegurar que ha sido "una situación muy extraña, con mucho tiempo en casa. Ha sido distinto a otras temporadas. Llevo compitiendo 24 ó 25 años y la sensación cambia mucho. Resulta extraño para nosotros vivir sin la presión y la adrenalina que nos acompaña en los fines de semana de gran premio".



"Al principio fue extraño y aburrido, porque estábamos preparados para arrancar, pero tuvimos que parar dos meses en seco. Luego supe disfrutar de estar en casa.", recordó Rossi



"Durante mucho tiempo no sabíamos cuándo sería la fecha de la primera carrera y siempre sabemos el calendario, pero hemos estado en esa especie de limbo durante mucho tiempo y la gran diferencia del domingo será que no habrá público alrededor de la pista y eso hará que sea más pobre, pero a nivel de pista será lo mismo y todos estamos preparados, aunque llevemos mucho sin coger la moto, y será una carrera normal", comenta convencido el campeón italiano.



No dio demasiada importancia al hecho de que el campeonato tenga, por ahora, sólo trece carreras al señalar que "al principio no estábamos muy seguros con el número de carreras, pero es verdad que hace mucho tiempo, en los 70 u 80, eran menos carreras. Es un campeonato corto para la era moderna, pero es un campeonato real".