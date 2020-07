Marini se erige en protagonista de la categoría intermedia

Madrid, 17 jul (EFE).- El italiano Luca Marini (Kalex) se erigió en protagonista de la primera jornada del Gran Premio de España de Moto2 en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera al ser el más rápido en las dos tandas de pruebas realizadas en la categoría intermedia, por delante del español Jorge Navarro (Speed Up) y de su compatriota Marco Bezzecchi (Kalex).



Al igual que sucedió en el resto de categorías, las condiciones climatológicas en el trazado de Jerez, con un intenso calor y altas temperaturas tanto ambiental como del asfalto, dificultaron las evoluciones de los pilotos de Moto2, en donde por la mañana había sido el italiano Luca Marini (Kalex) el principal referente.



En la primera parte de la segunda sesión también fue Marini, el hermano pequeño de Valentino Rossi, el "objetivo" a batir para sus rivales, secundado por el líder del mundial, el japonés Tetsuta Nagashima (Kalex), y el español Jorge Navarro (Speed Up), aunque todo apuntaba a que no se iban a poder rebajar los registros de la mañana.



Tanto en la sesión matinal como en la vespertina, la categoría de Moto2 tuvo más o menos los mismos protagonistas pues a la iniciativa "de líder" de Luca Marini, se unió en control cercano al que le sometieron tanto Bezzechi como Navarro -que tuvo algunos problemas técnicos con su moto que le hicieron perder algo de tiempo en su taller-, además del líder del mundial, el japonés Tetsuta Nagashima, a quien el cambio de equipo del Onexox de Eduardo Perales al Red Bull de Aki Ajo le ha "sentado" muy bien y en todo momento ha estado entre los más rápidos.



Mención especial se merece el italiano Marco Bezzecchi (Kalex), quien a pesar de sufrir una fractura de tobillo durante unos entrenamientos, no ha dudado en ayudarse de una muleta para poder subirse a su moto y dar el máximo sobre el asfalto, logrando el segundo mejor tiempo por delante de Nagashima y Arón Canet (Speed Up), si bien el español del equipo de Jorge Martínez "Aspar" no pasó de la decimoséptima posición que ya había ocupado por la mañana.



En realidad ningún piloto de Moto2 pudo al final de la jornada los registros que había protagonizado por la mañana, por lo que tuvieron que dar por válidos los mismos con Luca Marini, Jorge Navarro y Marco Bezzecchi en las tres primeras posiciones y el líder del mundial, Tetsuta Nagashima, cuarto.



Jorge Martín (KTM) fue séptimo, con Marcos Ramírez (Kalex) en la decimoquinta plaza, dos puestos por delante de Arón Canet y ya más atrás Xavier Vierge (Kalex), Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex), Héctor Garzó (Kalex) y Edgar Pons (Kalex).



Juan Antonio Lladós