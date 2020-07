Ana Carrasco: "Mi objetivo es luchar por el título; estoy mejor que nunca"

La española Ana Carrasco (Cehegín, Murcia, 1997) está "mejor que nunca", asegura en una entrevista con EFE. El confinamiento lo aprovechó para ponerse a tope físicamente. Confía en poder recuperar el título de la categoría Supersport300 del Mundial de Superbikes que ya ganó en 2018 y para ello hasta cambia de número. Del '22' al '11' para acabar la temporada con el '1'.



La piloto del Kawasaki Provec Racing ponderó la heroicidad del español Marc Márquez, declarado apto para correr dos días haber sido operado de una fractura en el tercio medio del húmero del brazo derecho. "Bueno, es Marc", dijo a EFE en referencia a que nada le sorprende del piloto del Repsol Honda. Además comentó que es "una de las peores fracturas" que tiene un piloto, pero que para el '93' "no hay nada imposible".



Pregunta: ¿Cómo le ha sentado el confinamiento?



Respuesta: La verdad es que se ha hecho muy largo todo este tiempo, creo que es el primer año de mi vida que lo arranco sin empezar un campeonato. Creo que dentro de lo malo hemos hecho muy buen trabajo, físicamente me encuentro muy bien y me ha servido para empezar la temporada con más descanso, que la temporada pasada me costó mucho más por los compromisos mediáticos. Estoy contenta, me siento muy bien con la moto y el equipo ha trabajado muy bien con la moto así que creo que estamos preparados para iniciar la temporada.



P: ¿Qué sensaciones ha tenido durante la pretemporada?



R: Al final llevamos prácticamente seis meses de pretemporada. Hemos hecho bastantes test con la moto, que al principio parecía que no íbamos a poder, pero gracias al Circuito de Cataluña pudimos empezar a entrenar bastante pronto cuando empezó la desescalada. Creo que la base es muy buena, hemos mejorado mucho en la posición de la moto, tengo buen 'feeling', buen ritmo y todo el equipo estamos trabajando muy bien; creo que el inicio será bueno.



P: Una de las cosas que se han desvelado durante la presentación ha sido que cambia de número, del '22' al '11'. ¿Por qué?



R: Ya que este año era especial, raro, ¿diferente? Decidimos hacer un cambio. Cambiar al '11' era la mitad del número y me pareció buena idea. Además de alguna forma quería mantener el número '1' del 2018, que creo que nos dio bastante suerte el año pasado, y tenerlo ahí me gustaba como punto de partida.



P: El objetivo entonces es acabar la temporada solo con un '1', ¿no?



R: Está claro que mi objetivo principal es luchar por ello hasta el final, creo que tenemos bastante potencial. La moto es muy competitiva, me siento fuerte y preparada para poder luchar por el título. El primer objetivo es aprender a gestionar el calendario nuevo, con bastantes carreras seguidas y sábados y domingos; hay que intentar tener los pies en el suelo y adaptarnos a este nuevo formato.



P: Siguiéndote en Instagram se ha visto que no dejó las dos ruedas porque pasó mucho tiempo encima de la bicicleta. ¿Cómo está físicamente?



R: Creo que estoy mejor que nunca. Tener una pretemporada tan larga me ha servido para tener una base muy buena. La semana pasada hicimos todos los test, pruebas de esfuerzo, todo el tema médico? y los resultados han sido mejores que los del año pasado. A nivel físico estoy en mi mejor momento. Con la moto me siento muy bien, no me canso y estoy muy cómoda. Estar bien preparado físicamente va a ser una de las claves de este año porque al tener tantas carreras seguidas y sin descanso el estar fuerte nos dará algo más de vida.



P: Como comenta, habrá muchas carreras en poco tiempo. ¿Le beneficia o le perjudica esto?



R: Creo que la temporada se va a salvar bastante bien reajustando el calendario. Creo que el nuevo formato corriendo sábados y domingos nos da el mismo número de pruebas que el calendario inicial; creo que esta muy bien. Para mí, cuantas más carreras mejor porque nos da a los pilotos la opción de disfrutar más y de que si hay algún error cuantas más carreras es más fácil solucionarlo.



Creo que el calendario está muy bien. Hay muchas carreras en España en pistas que conozco muy bien y en las que he logrado buenos resultados así que creo que la base nos viene bastante favorable para estar arriba.



P: Hay un nombre propio en el motociclismo como es Marc Márquez y esta vez no es por una victoria, es porque se le ha declarado apto para correr este fin de semana dos días después de haber sido operado de una fractura en el tercio medio del húmero del brazo derecho.



R: Bueno, es Marc Márquez. Creo que él se define muy bien a sí mismo. Tuvo bastante mala suerte con la lesión; yo tuve una lesión parecida a la suya, algo peor por el sitio en el que era y que llevó más recuperación, pero es una fractura muy dolorosa, de las peores que podemos tener y creo que lo que está haciendo es de otro mundo. Desde aquí te diría que es casi imposible? pero no hay nada imposible para él. Después de la superioridad que demostró el domingo merece la oportunidad de luchar por el título.