Fabio Quartararo dice sentirse "fuerte y preparado para luchar"

Madrid, 24 jul (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), líder del mundial de MotoGP y decimocuarto al término de la primera jornada del Gran Premio de Andalucía en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera, dice sentirse "fuerte y preparado para luchar".



"Me he sentido bien, he hecho algunas pruebas de puesta a punto electrónica y ya dije el jueves que este iba a ser nuestro trabajo, porque teníamos una buena base de la semana pasada, pero el sábado comenzaremos más centrados en lograr un buen tiempo y haremos algo más de puesta a punto en los últimos libres", explicó Quartararo.



Al referirse a la jornada comentó que hubo "mucho viento, fuerte pero nada grave, pero aún así resaltó que "la adherencia me ha parecido mejor que la de la semana pasada y he hecho mi mejor vuelta casi en la última del neumático".



"La victoria del domingo la he sacado fuera de la parte de mi cerebro que necesito para trabajar, lo bueno es que estamos en el mismo circuito y sabes que la moto funciona bien. "El año pasado estaba demasiado obsesionado en ser primero al final de las sesiones", reconoció el piloto francés.



"En esta ocasión hemos usado dos neumáticos, algo importante pensando en la carrera ya que hay que cambiar la manera de pensar, porque nunca te gusta acabar atrás en la clasificación; el potencial está para afrontar la búsqueda de una vuelta rápida", manifestó el piloto de Yamaha.