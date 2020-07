Rossi dice que su podio "es especial" porque "venía de un fin de semana malo"

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), que logró la tercera plaza del podio 465 días después del ultimo que había conseguido ha dicho que "es un poco especial, porque venía de un fin de semana que fue muy negativo para nosotros, pero también lo fue gran parte de la temporada pasada".



"Siempre tenía el mismo problema. A veces empeoraba y a veces mejoraba, pero he tenido que luchar y trabajar mucho con David (Muñoz, su jefe de mecánicos) y todo el equipo para buscar algo diferente, porque hemos tenido carreras malas", explica Rossi.



"Hubo que empujar mucho también con Yamaha pero no tiramos la toalla y el viernes por la mañana encontramos algo, una moto que se ajustó a mi pilotaje y es difícil acabar delante porque este año hay muchos pilotos con ritmo", comenta el piloto italiano.



"El resultado de la semana pasada y otros anteriores eran demasiado negativos y Jerez es un circuito que me encanta, pero después de ganar en 2016 luego siempre he sufrido para poder hacer podio aquí, con 60 grados de temperatura en el asfalto, significa que también podremos ser competitivos en Brno", asegura Rossi.



"Tuvimos carreras muy malas el año pasado, como las de Valencia o Aragón y nos mirábamos las caras y nos faltaban hasta las palabras, con lo que surgían las dudas de que a lo mejor era el momento de quedarnos en casa, pero ya hemos tomado la decisión de correr el año que viene", recuerda el piloto de Yamaha.



"Estaba un poco preocupado, porque no estaba disfrutando pilotando y resulta frustrante, porque llevo sufriendo este problema mucho tiempo y ha habido que dedicar mucho tiempo y lo único que quiero es disfrutar en la pista, así que este podio va para todo mi equipo", indica satisfecho Rossi.



El piloto italiano celebró el podio como si hubiese público en las gradas ya que "ese lugar es donde están los baños y es un buen lugar de celebraciones mías del pasado. Quería saludar a todos los aficionados y darle un abrazo virtual a todos los que nos veían desde casa".



Y, sobre los problemas con los motores, Valentino Rossi dijo que "los ingenieros estuvieron analizando mi problema y tratan de arreglarlo y entenderlo pero tenemos que prestar atención a este asunto, porque se va a cerrar el motor durante mucho tiempo, pero confío en que Yamaha sepa subsanar estos problemas".



Valentino Rossi reconoce sobre sus problemas de pilotaje que "cuando pilotas la misma moto de Fabio y Maverick y ellos son capaces de ir tan rápido, Yamaha piensa que yo tengo que pilotar como ellos, pero tienen que darme apoyo porque estoy en el equipo de fábrica y el año que viene estaré con el Petronas, así que tienen que confiar en mí".



"A lo mejor no soy el más rápido en la pista, pero sí que puedo disfrutar en las carreras y a veces hay que luchar por ciertas cosas y me pregunto por qué, pero hemos sido fuertes, no hemos tirado la toalla, y hemos presionado mucho todo el equipo a los ingenieros japoneses y si tuviera que pilotar la moto que ellos dicen, no sería lo suficientemente rápido porque no tendría motivación", reconoce sin dudar Valentino Rossi.