Nagashima y Arenas siguen siendo las referencias, pero aumentan los rivales

Madrid, 5 ago (EFE).- El japonés Tetsuta Nagashima (Kalex) y el español Albert Arenas (KTM) continúan siendo las referencias de sus respectivas categorías, pero aumentan el número de rivales que se aproximan peligrosamente a los líderes en esta cuarta cita del campeonato, el Gran Premio de la República Checa en el circuito de Brno.



El fiasco protagonizado por Nagashima en Andalucía, en donde sólo pudo acabar en la undécima posición, después de haber pisado el podio en las dos primeras carreras de la temporada le ha dejado con una exigua ventaja respecto a sus más inmediatos perseguidores, 2 y 5 puntos respectivamente, frente a los italianos Enea Bastianini (Kalex) y Luca Marini (Kalex) y aún con veinte respecto al español Arón Canet (Speed Up), la gran sorpresa de este inicio de campeonato.



La experiencia acumulada por Nagashima en esta categoría intermedia de Moto2 tendría que ser un "plus" para el piloto nipón, aunque sus rivales transalpinos no se quedan atrás y quien más consistencia está presentando en este arranque de la campaña es Luca Marini, el hermano de Valentino Rossi, quien tras el "cero" de Catar no se ha bajado del podio, con una victoria y una segunda plaza.



Sólo Nagashima y Bastianini, entre los pilotos de cabeza, han conseguido puntuar en todas las citas de la temporada, como también Arón Canet, que tras la octava plaza de la cita inaugural en Catar, mejoró su rendimiento al manillar de la Speed Up para lograr dos quintas posiciones que ya le convierten en el mejor debutante de la categoría y uno de los principales protagonistas de las siguientes carreras, en las que de continuar con su evidente progresión bien le podrían suponer una aún mejor clasificación en el campeonato.



Si Canet es la gran sorpresa del inicio de la temporada, su compatriota Jorge Martín (Kalex) debería haber sido una de las confirmaciones de la categoría, tras un primer año en el que no estuvo demasiado acertado sobre la KTM, que ahora ha cambiado por una Kalex al dejar oficialmente la categoría el fabricante austríaco, si bien continúa a las órdenes del finlandés Aki Ajo.



En el mismo grupo que Martín tienen que estar en esta secuencia de grandes premios que van a afrontar los pilotos tanto el italiano Lorenzo Baldasarri (Kalex), que continúa igual de irregular que la pasada campaña, como el británico Sam Lowes, a quien parece haberle sentado muy bien el cambio de moto a la Estrella Galicia 0'0 Kalex.



Lowes comenzó el año con un cero en Catar pero después ha sumado dos cuartas posiciones consecutivas, mientras que su compañero de equipo, Augusto Fernández se encuentra en el polo opuesto y las dos decimoterceras posiciones cosechadas hasta el momento así lo evidencian.



Jorge Navarro (Speed Up), otro de los que debía ser un gran animador de la temporada y la categoría también ha tenido un comienzo "titubeante" que debe ir enmendando poco a poco, a la par que deben crecer otros pilotos como Héctor Garzó o Marcos Ramírez.



Albert Arenas cuenta con algo más de ventaja al frente de la clasificación de Moto3, con seis puntos sobre el japonés Tatsuki Suzuki (Honda), diez sobre el británico John McPhee (Honda) y catorce con el también nipón Ai Ogura (Honda).



Aunque como es habitual en Moto3 la relación de pilotos aspirantes a la victoria y por lo tanto al título es mucho más amplia y en ella hay nombres propios españoles como los de Raúl Fernández (KTM), Jaume Masiá (KTM) o Jeremy Alcoba (Honda), además de otros como los italianos Celestino Vietti (KTM), Tony Arbolino (Honda) o Andrez Migno (KTM), deben tener su "cuota de protagonismo" en esta difícil convocatoria con tres carreras consecutivas en centro Europa.



Juan Antonio Lladós