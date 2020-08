Puig atribuye la nueva lesión de Márquez a "un mal gesto doméstico"

Alberto Puig, director deportivo del equipo Honda Racing Corporation ha señalado este jueves en el circuito checo de Brno que la nueva lesión de Marc Márquez, en el mismo húmero derecho, se ha debido a "un mal gesto doméstico en su casa, abriendo una ventana".

"El pasado lunes, Marc sufrió otra intervención en el húmero de su brazo derecho, debido a la caída del gran premio de Jerez, como consecuencia de un mal gesto doméstico en su casa, abriendo una ventana, que fue el causante del problema y luego se comprobó que se había roto la placa", explica Puig.

"Probablemente, un exceso de estrés en esa zona hizo que esto sucediera y esto es lo que hay ahora pues Marc bajó a Jerez siguiendo las indicaciones de los médicos y bajo su tutela. Los médicos en ningún momento pensaron que esta placa se podía romper", recalca el responsable deportivo del equipo Repsol Honda.

"Así nos lo informaron y por eso Marc decidió bajar a Jerez y probar, y Honda le dio la moto. De lo contrario, ni él habría bajado ni Honda le hubiera dado una moto, pero bueno", señaló aún contrariado Alberto Puig.

"Las cosas pasan y ahora ya está, es así. Lo único positivo es que esto ha sucedido en su casa y no aquí en Brno o en Austria, en la moto, porque las consecuencias hubieran sido mucho más graves, por lo que a partir de ahora, Marc entra en un período de recuperación, de ver cómo evoluciona su fractura y el tiempos nos dirá cuándo estará listo para ir en moto", explicó.

"No pensamos que haya sido un riesgo innecesario, porque en Jerez hicimos lo que consideramos que había que hacer y esto ha sucedido después de Jerez, por lo que allí se hizo lo que se tenía que hacer. Se probó y el piloto se sentía bien, por eso se decidió hacerlo así. Y cuando él consideró que tenía dolor, paró. Ahora no hay que pensar en el pasado sino mirar hacia adelante. El tiempo nos dirá cuándo está bien", recalcó el director del Repsol Honda.

"El Mundial está difícil y no podemos hacer nada, pero no es el último Mundial de la historia", afirmó.

El director del equipo reafirma en todos sus extremos la decisión tomada en su momento de probarse Marc Márquez en Jerez pues para él "se tomó esa decisión porque es lo que se pactó y cuando tomas esta decisión, tienes que probar. Siempre y cuando estés dentro de la legalidad. Marc pasó las pruebas físicas y acordó hasta dónde se llegaría. Es fácil hablar a toro pasado. Eso es de perdedor. Se hizo lo que se tenía que hacer y después ha pasado lo que tenía que pasar. A lo hecho pecho".

"Lo que es evidente es que el piloto no esperaba que la placa pudiera romperse y hasta los médicos se han sorprendido de esto, pero hablar a toro pasado me parece de cobardes y de buscar excusas. Todo se ha hecho de la mejor manera posible y no ha salido bien. Pero ese no es motivo para empezar a liarla. El que tiene más que perder es el piloto, pero Marc es fuerte y se recuperará", manifestó contundente Alberto Puig.

En cuanto al estado de ánimo del piloto de Repsol Honda, Alberto Puig destaca que "cuando tú aspiras a unas cosas y no puedes, pues te sientes mal y tienes la frustración de cualquier persona, si bien es cierto que hay gente más pesimista, que se hunde y gente que no. El caso de Marc es el de un luchador total, y lo demostró en Jerez, por eso estoy seguro de que se recuperará y saldrá más fuerte de esta lesión".

Tampoco quiso aventurarse sobre un posible regreso del piloto pues aseveró que no están dando "ningún plazo, ni queremos hablar de esto porque lo importante es que entre en este periodo de recuperación y sólo el tiempo dirá cuándo puede volver".

"La vida da muchas vueltas y lógicamente desde el punto de vista matemático está mucho más difícil, pero el objetivo ahora no es ese, es que se recupere y ahora el campeonato se pone más interesante porque había gente que no tenía opciones y ahora sí las tiene", asegura el siempre controvertido Alberto Puig.