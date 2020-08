Rossi espera ser rápido como en Jerez y no sufrir como años atrás

Madrid, 6 ago (EFE).- El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) ha comentado en la jornada previa al inicio del Gran Premio de la República Checa en el circuito de Brno: "Hay que ver si puedo ser también rápido aquí como en Jerez, porque los últimos años he sufrido un poco aquí, aunque es un circuito que me gusta mucho".



"Tenemos que entender cuál es nuestro potencial en otro circuito diferente a Jerez ya que aquél fue un fin de semana importante porque cambié algo en la moto que me aportó mejores sensaciones y conseguir un podio después de tanto tiempo fue una gran noticia", reconoció Rossi, que en 1996 logró en el circuito de Brno el primer podio de su carrera deportiva en 125 c.c.



Rossi recordó su decisión de cambiar de director técnico y contar con los servicios del español David Muñoz para ello, y por eso explicó: "En el verano del año pasado entendí que necesitaba algo distinto, cambié el jefe de mecánicos y quisimos apostar por un joven jefe de mecánicos de Moto2, sin experiencia en MotoGP".



"Me gustaba mucho su enfoque y me siento muy bien trabajando con él, es una persona que me puede enseñar muchísimo, tiene otra forma de trabajar diferente en la moto y necesitamos tiempo para adaptarnos y también que él entienda lo que yo necesito", destaca Rossi.



"Yo me siento muy bien porque es muy distinto, es un jefe de mecánicos muy joven y hay una buena cantera que viene de España subiendo y que cuentan con mucha experiencia en 'setting' y chasis, pero aparte de sus capacidades técnicas, él es muy calmado y optimista y es muy importante contar con esto en el taller", comenta Rossi, quien resta relevancia a los problemas con los motores.



"En Yamaha están trabajando arduamente para tratar de entender el problema y ahora sólo queda esperar que todo se solucione y no pienso que por estar en un circuito más rápido como Brno o Austria pueda ser un problema mayor, pero en Jerez la temperatura era extrema y aquí será más sencillo para nosotros y para la moto", afirma el campeón italiano, sin querer pensar en el título.



"La situación ha cambiado en muy poco tiempo, después de la primera carrera las sensaciones eran muy negativas pero ahora ya puedo pensar que pasito a pasito se puede llegar a los puestos más altos y el objetivo es estar en el 'top 5', luego en el 'top 3', pero dependerá de mi velocidad en las próximas carreras", explicó Valentino Rossi.



En cuanto a la situación actual por la pandemia, Valentino Rossi ha explicado: "El protocolo para nosotros es muy estricto y yo me lo aplico a mí".



"Estamos muy preocupados por la situación, y por lo que pasó con Checo Pérez. Él fue a ver a su madre a México y se contagió y por esta desgracia se tuvo que saltar un gran premio. Yo siempre estoy en casa, no me junto con mucha gente, solo con mi novia y con los pilotos de la academia, pero en cualquier caso tenemos que estar alerta", señala Rossi. EFE



