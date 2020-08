Jorge Prado suma sólo 8 puntos en el GP de Riga

Redacción Deportes, 12 ago (EFE).- El español Jorge Prado (KTM) sólo pudo sumar este miércoles 8 puntos en el Gran Premio de Riga de motocross, cuarta prueba del Mundial de MXGP y disputada en la pista de Kegums.



El piloto gallego se quedó fuera de la zona de puntos en la primera manga, en la que fue vigésimo noveno, y en la segunda con siguió acabar en la decimotercera plaza.



En la primera, el lucense marchaba primero hasta que tuvo que hacer una parada para cambiar una rueda con cinco radios rotos. Al volver a la pista era último y logró remontar lo que pudo.



"Realmente estoy muy disgustado porque creo que hemos tenido demasiada mala suerte. Casi nunca tengo averías y ha tenido que ser justo en el momento en que iba líder y me sentía muy fuerte", dijo Prado.



"He salido perfecto, estaba abriendo hueco y rodaba fácil, creo que era una gran ocasión y se ha esfumado. En la segunda manga me han golpeado en la salida, pero luego he remontado a muy buen ritmo, pero cuando iba pegado a Paulin ha entrado pasado en una curva y ha roto el peralte y yo me he quedado clavado en la arena", explicó.



"Salvé la caída, pero me he golpeado muy fuerte en el estómago, me he quedado sin respiración y he perdido algunas posiciones. El lado positivo es que hemos mejorado bastante y que la velocidad la tenemos", agregó.



El vencedor del GP de Riga fue el veterano piloto italiano Antonio Cairoli (KTM), nueve veces campeón mundial (dos en MXGP, cinco en MX1 y dos en MX2).



Se impuso en la primera manga y fue cuarto en la segunda para ganar en la capital de Letonia por delante del suizo Jeremy Seewer (Yamaha) y el líder del Mundial, el neerlandés Jeffrey Herlings (KTM).



En la segunda manga se impuso el lituano Arminas Jasikonis (Huqsvarna), que firmó su primer triunfo en la máxima categoría.



Herlings lidera el certamen con 170 puntos. Lo siguen el esloveno Tim Gajser (HOnda), con 142, y Cairoli, con 129. Prado es noveno con 82.



El Mundial continúa el domingo en suelo letón, esta vez con la disputa del Gran Premio de Kegums.