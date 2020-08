Márquez reconoce que "la moral no es de la de los mejores momentos"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) reconoce, tras anunciarse que no regresará a la competición antes de dos o tres meses y cuando esté ciento por ciento recuperado, que "lógicamente la moral no es la de los mejores momentos".

"Nos gusta estar en pista y más cuando en casa sigo todos los entrenamientos y con el ordenador veo los tiempos y los parciales de MotoGP", explica el campeón del mundo de MotoGP en una entrevista realizada por DAZN.

"Está claro que se hace raro después de siete años, este es el octavo, y estar en MotoGP sin perderse ninguna carrera, pero ahora toca paciencia, toca respetar al cuerpo y ya en la primera vez, en la primera operación, seguimos las recomendaciones de los doctores, que nos dieron la tranquilidad de que podía subir a la moto y hacer vida normal, porque ni ellos mismos se esperaban que la placa cediera y no fue así", recordó Márquez.

"Seguí confiando en ellos, en el doctor Mir y con todo su equipo, ya que un error lo puede cometer cualquiera y ellos también me hicieron la segunda operación, pero ahora sí que lógicamente son mucho más prudentes, con una segunda operación y un brazo que ha pasado un mal invierno con la operación del hombro también del brazo derecho y ahora hay que ser más cautelosos con mucho más tiempo de recuperación", explicó el piloto de Repsol.

"Una vez que está la temporada perdida vale más recuperarse bien y volver lo más fuerte posible cuando el cuerpo lo pida", recalcó.

Sobre su recuperación Marc Márquez recordó que "había el mismo riesgo en Jerez que en Brno y Red Bull Ring, un hueso tarda entre seis y ocho semanas en soldarse. En Jerez habían pasado cuatro días pero en Brno sólo dos semanas y en el Red Bull Ring tres, y el hueso seguía igual de frágil, pero en esa operación la placa no aguantó lo que esperaban los doctores".

"Fue un error sí, pero a toro pasado todo el mundo puede analizar la situación; yo soy el primero que di toda la confianza al doctor Mir y a todo su equipo pues me han hecho miles de operaciones y todas han salido bien, pero siempre hay una que sale mal cuando arriesgas", comentó en Dazn el campeón del mundo.

"Salió mal la carrera de Jerez cuando arriesgué y eso que lo hago todos los años y que me han dado tantas alegrías, pero me salió mal y me rompí y caí, pero también les di la confianza a ellos para que me operaran y seguiré sus plazos como los seguí siempre", indicó.

En cuanto al campeonato en general, Marc Márquez explicó en DAZN: "Todos fallan, es un campeonato que ha habido muchas caídas y muchas lesiones y es difícil de analizar. Ves a un Maverick que está quince en entrenamientos, un Fabio que va rápido y luego en carrera no. En Jerez te gana con los segundos que hubiese querido y luego llega a Brno y le cuesta muchísimo, es muy difícil de analizar".

"Dovizioso es quizás el que menos ruido está haciendo y así está segundo en el campeonato a diez puntos de Quartararo. A ver qué tal y cómo va todo", comenta al respecto y del italiano y su no renovación por Ducati reconoce: "Sorprende y seguro que se nos escapa algo, no sabemos exactamente lo que ha pasado, pero respeto la decisión de Dovizioso que ha sido un gran rival y espero que lo sea en el futuro".

Del accidente del pasado fin de semana, Marc Márquez explicó: "Es un punto del que ya nos quejamos muchos años y que se debe cambiar; han hecho una modificación pero para mí no es suficiente y está claro que es mejor no pensar en lo que hubiese podido pasar. Todos salieron ilesos, que es lo más importante, pero es la realidad del motociclismo ya que vamos 300 km/h encima de una moto y el riesgo está. Lo más importante es que todos salen hoy a pista".

"Hay que cambiar la curva dos y la tres o incluso desde la uno ya que ha habido caídas muy peligrosas. Quizás sería bueno cambiar desde la uno para evitar estos 'high side' que se quedan en medio las motos y los pilotos y ya pasó en Moto2 y en entrenamientos y quizás por eso sería bueno dar una vuelta a esa curva uno y encarar la dos y tres para hacer esa sección un pelín diferente", opinó Márquez.