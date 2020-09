Martín vuelve con el objetivo de "ganar el mayor número de carreras posible"

Madrid, 24 sep (EFE).- El español Jorge Martín (Kalex) se perdió dos Grandes Premios tras dar positivo por la Covid'19, pero ahora ha superado con éxito los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias y los organizadores del mundial reconoció que ahora tienen que "tratar de ganar el mayor número de carreras posible".



"Cuando hayamos completado algunos Grandes Premios, veremos dónde estamos realmente, y si tenemos la oportunidad de luchar por el título", afirma Martín en la nota de prensa de su equipo.



El español se enfrenta a la ronda catalana totalmente recuperado y con ganas de volver a trabajar en un circuito favorable para él y en el que en 2017 subió al tercer peldaño del podio; ocupa el quinto puesto en la clasificación general, con 79 puntos.



"Estoy muy feliz de volver, ya que fueron unas semanas difíciles para mí, pero me siento ansioso por volver a subirme a la moto ya que tener que ver las carreras desde casa fue difícil", reconoce el piloto madrileño.



"Me gusta el circuito de Barcelona, soy competitivo allí y he obtenido buenos resultados en el pasado y no puedo esperar a mañana, para empezar a trabajar y dar lo mejor de mí", destaca Martín.