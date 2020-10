Crivillé, sobre Agostini: "Ha sido un gran campeón y una leyenda"

Madrid, 4 oct (EFE).- El doble campeón del mundo español Alex Crivillé, en su documental "Giacomo Agostini, la leyenda del caballero" afirma que el piloto italiano ha sido para él "un gran campeón, una leyenda y un gran señor, tanto dentro como fuera de la pista".



La serie documental "Inside Álex Crivillé" dedica esta entrega a la figura de Giacomo Agostini, donde el embajador AMV relata en primera persona las vivencias compartidas con el único piloto que atesora 15 títulos mundiales.



"Giacomo es una leyenda, uno de los más grandes y un señor en todos los aspectos, tanto en la pista como fuera de ella, y le agradezco muchísimo la oportunidad que me dio, aunque yo creo que le defraudé un poco a nivel de resultados. Él dijo que no, que a veces pasa lo que pasa, pero aprendimos muchísimo antes de dar el salto a 500 c.c.", explica Alex Crivillé.



El doble campeón del mundo español destaca que "con Giacomo recordamos lo que hicimos pues en su momento pasamos por situaciones difíciles, fue una temporada de muchas caídas, recuerdo que un fin de semana hubo una carrera, no sé si fue Laguna Seca, que tuve siete caídas y en una me quedé sin frenos, la otra por neumático frío y vino Giacomo y me dijo 'Oye, para ya. Como sigas así, será mejor que no salgas a carrera porque no vamos bien y te harás daño'".



"Yo era tozudo y me daba igual. Si no me hacía daño, seguía tirando y tirando. Me faltaba un poco más de rodaje con la 250 c.c. y me faltaba notar esas sensaciones con la Yamaha. Lo bueno fue que a mitad de temporada introdujimos a Kel Carruthers en mi equipo y ahí fue cuando comenzaron a llegar los resultados, destaca Criville.



"Aun así lo recuerdo como un año para tachar ese 1990 con la Yamaha 250 c.c. pero ahora, mirándolo fríamente, creo que aprendí muchísimo también esa temporada, aprendí que hay que ser positivo, hay que tener un buen equipo, hay que entrenar, hay que saber acabar las carreras", enumera convencido el único campeón del mundo de 500 c.c. español.



"En mi caso, yo creo que me ayudó muchísimo esa temporada, fue una temporada para aprender, no me desanimé en ningún momento y luego fuimos de menos a más para acabar con resultados más o menos buenos, afirma el embajador de AMV.



Alex Crivillé cree que habrá pilotos que puedan igualar los títulos de Giacomo Agostini y explica que "por un momento, pensábamos que Valentino Rossi podría llegar a igualar los de Giacomo pero yo creo que el que puede igualar los 15 títulos de Agostini e incluso superarle, aunque no es fácil, es Marc Márquez".



"Ahora tiene ocho, pero con lo joven que es podría llegar a los 15, lo que pasa es que antes en una temporada podías conseguir dos títulos y ahora eso no es posible al hacer sólo una categoría pero si la suerte le va de cara, Marc podría intentarlo", recalca Crivillé.



"Marc es muy joven, tiene 27 años, y hasta los 37 ó 38 un piloto puede estar a tope. Si sumas, le quedan 10 años muy buenos a Marc Márquez y en ese aspecto, podría pillar a Giacomo. Esto es como un juego porque las carreras son muy complicadas, pero por estadística, por qué no", afirma al respecto Alex Crivillé.



Y al mezclar épocas, Alex Crivillé aseguró que Giacomo Agostini habría sido campeón también ahora ya que "cuando un piloto es un 'crack', como es el caso de Giacomo y Ángel o ahora Marc o Jorge, gana siempre. Hubiese ganado con las dos o cuatro tiempos, con electrónica o sin ella".



"Hoy en día hay pilotos que con las cuatro tiempos de ahora les hubiera costado un poco más con las 500 c.c. de entonces por el hecho de no tener la electrónica pero los pilotos buenos van rápido en todas las motos", resalta Crivillé.



"Las comparaciones son complicadas. Yo, el último año, llegué a correr y entrenar con las MotoGP y la verdad es que corren mucho más. Te sacaban unos 20 ó 30 km/h en la recta. Con estas motos hay que tener un equipo de electrónicos y de telemetría para que te la pongan a punto; antes era diferente y era todo más simple", manifiesta sobre la tecnología actual Crivillé.