Arón, operado de síndrome compartimental, espera estar al 70/80 por ciento

Madrid, 6 oct (EFE).- El español Arón Canet (Speed Up), se tuvo que someter la semana pasada a una intervención quirúrgica al sufrir el síndrome compartimental en su antebrazo derecho, motivo por el que no llegará al ciento por ciento al Gran Premio de Francia de Moto2 que este fin de semana se disputa en el circuito de Le Mans.



"Estoy contento por volver a subir a la moto después de la operación de la semana pasada, ha sido dura, con una rehabilitación que me ha costado, y espero poder estar al 70-80% sobre la moto durante el gran premio de Francia", reconoció en la nota de prensa de su equipo.



"Le Mans es un circuito que siempre me ha gustado, donde he conseguido buenos resultados aunque, como hemos visto en otras carreras este año, eso no es garantía de nada ni nos sirve de referencia en Moto2, porque es una categoría totalmente distinta", afirma el piloto del equipo de Aspar.



"Tenemos que ir de menos a más, intentaré adaptarme a la moto lo mejor posible teniendo en cuenta la situación del brazo para dar el máximo", recalcó Canet.