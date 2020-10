Jorge Prado reina en Lommel

Redacción deportes, 21 oct (EFE).- El piloto español Jorge Prado se impuso en el circuito de Lommel en el Gran Premio de Limburg, decimocuarta prueba del Campeonato del Mundo de MXGP, para inscribir su nombre en el trazado belga por cuarta vez, la primera en la máxima categoría.



A Prado sólo le faltaba escalar a lo más alto del cajón de Lommel en MXGP después de conseguirlo en el resto de categorías inferiores. Este miércoles, lo logró para sumar su tercer gran premio del año en su estreno en la clase máxima.



Con esta victoria, Jorge Prado escala posiciones en la general del campeonato y ya es tercero, a dos puntos del segundo clasificado, el italiano Antonio Cairoli, a falta de cuatro pruebas para la conclusión del Campeonato del Mundo.



El piloto gallego rodó con gran consistencia y confianza desde el inicio de la prueba y lideró la primera manga casi hasta el final, pero en los últimos minutos el esloveno Tim Gajser recortó su desventaja. Después de una salida de pista, se tuvo que conformar con el segundo puesto.



La segunda manga tuvo un guión parecido, con Prado líder hasta la mitad de la tanda con la presión de Cairoli y de Gjser, que se salió de la pista en una curva para perder varias posiciones después de que su Honda se quedara enganchada a una valla publicitaria. Entonces, en mano a mano con Cairolo, el piloto español entró en la primera posición y aseguró su victoria en el gran premio.



Ahora, Gajser se mantiene como líder del campeonato con 533 puntos frente a los 478 de Cairoli y los 476 de Prado.



Después de la carrera, el piloto español se mostró muy contento con su actuación: "Hoy ha sido un día muy duro, una carrera muy complicada pero con un gran resultado. El fin de semana estuve resfriado y no pude rendir al máximo, pero hoy me he encontrado con mejor ritmo y he podido batallar hasta el final".



"En la segunda manga cuando vi que podía ganar tuve que dar el cien por cien de mi energía, Toni me adelantó pero yo quería esta victoria y le he vuelto a pasar. Ha sido muy difícil porque además el viento era muy fuerte y en los saltos la moto iba de un lado a otro, estoy contento de acabar esta carrera de una pieza", concluyó.



A partir del 25 de octubre volverá a disputarse otra prueba del Campeonato del Mundo en el circuito de Lommel y después, el 1, el 4 y el 8 de noviembre se cerrará la temporada con las tres pruebas restantes en Pietramurata (Italia).