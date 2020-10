Viñales quiere ser "más preciso" y adaptarse mejor al trazado

Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), cuarto en el Gran Premio de Aragón y tercero en la clasificación provisional del mundial de MotoGP, dijo este jueves que su intención en el Gran Premio de Teruel de este fin de semana es "tratar de ser más preciso" y adaptarse "más a las trazadas con la moto".

"Hemos dado un gran paso, pero me tengo que adaptar más", destacó.



"Por detrás de mis competidores pude ver muchos puntos positivos y negativos de nuestra moto, así que tenemos que centrarnos para sacar el máximo potencial de nuestros puntos fuertes", explicó el piloto de Yamaha.



"Lo que me gusta es que al final de la carrera tenía algo más y si luchamos por la victoria podemos aprovecharnos de ese algo más, pero por ahora voy a tratar de mejorar y ser más suave con el pilotaje de la moto", comentó Viñales.



El piloto de Yamaha se ve todavía con opciones al título, aunque reconoció: "Por diversos problemas mecánicos he perdido 40 puntos en tres carreras, que es una cantidad increíble de puntos que nos podíamos haber llevado, pero al final tenemos que abordarlo como es y tras los resultados de Misano hemos vuelto al camino de los éxitos y hemos podido recuperar muchos puntos".



"Lo bueno es que el equipo está funcionando bien y que tenemos que entender porqué a veces no estamos en los primeros puestos, pero nos centramos en el estilo de pilotaje y en extraer el máximo de potencial de lo que tenemos, por lo que en estas carreras voy a tratar de estar en esta misma línea y ver las mejores trazadas", dijo Maverick Viñales.



"Tengo muy buenas sensaciones tanto para aquí como para Valencia y en Portimao, que me gusta, pues cuando estuve me sentí cómodo enseguida", añadió.



Con ocho ganadores distintos en este Mundial, Maverick Viñales no se aventura a un pronóstico: "Hay muchos pilotos con potencial para luchar por la victoria, se definirá en las clasificaciones los que son muy rápidos, pero hay muchos pilotos y es difícil decir sólo uno".



La próxima semana se produce el confinamiento de la ciudad de Teruel, en cuya provincia se encuentra Motorland Alcañiz, y al respecto Viñales señaló: "Es muy difícil asumir todo porque va empeorando y el principal problema es que puedes hacerlo perfecto, pero si al final alguien de tu equipo tiene la COVID-19 te lo llevas tu también, y sobre todo aquellos que estamos viajando en avión y con personas que no son del campeonato y no tienen que hacerse los test como nosotros".



"Trato de hacer lo correcto en todas parte, tratando de estar el máximo de tiempo en casa, pero también respirando un poco de aire, porque si no te vuelves loco. Para mi lo más peligroso es la parte del viaje, una vez que ya estás en el 'paddock' ya lo has superado, pero en casa es peligroso, si te mueves bien más o menos puedes garantizar que no haya problemas, pero cuando viajas es lo más difícil", subrayó.