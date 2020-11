Quartararo quiere "disfrutar para que todo vaya rodado"

Redacción deportes, 12 nov (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), segundo en la clasificación provisional del mundial asegura ante la disputa del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP que "lo más importante es disfrutar para que todo vaya rodado".



"Hemos vivido momentos difíciles, pero creo que lo más importante es que tenemos que disfrutar y al final, cuando eres capaz de disfrutar, va todo rodado y es más fácil, en las últimas carreras tuvimos muchas dificultades y sufrimos, por lo que será importante abordarlo con la mentalidad correcta y pensar en la carrera del domingo, clasificarnos mejor el sábado y luchar por la victoria el domingo, si queremos llegar a Portimao es la única manera", explica Fabio Quartararo.



En lo que atañe a sus problemas con la Yamaha, el piloto francés reconoce que "el agarre es algo importante para nosotros, lo vemos durante todas las sesiones clasificatorias, en las que todo nos parece más fácil, y en Aragón tuve dificultades todo el fin de semana, pero colocas el neumático nuevo y mejoras dos segundos o segundo y medio".



"Eso fue así en Aragón, pero en el caso de nuestros competidores es menor la influencia del agarre que para nosotros, y cuando tenemos las condiciones en las que nos falta agarre sufrimos mucho y por eso es importante la consistencia, porque sabemos que cuando la moto va bien podemos luchar por podios o victorias; es como un todo o nada y tenemos que encontrar algo intermedio que nos permita luchar en todas y cada una de las carreras", explica Quartararo.



"Quizás no siempre sea pelear por las victorias, pero sí para tener buenos resultados y una mayor regularidad, tenemos que ser capaces de encontrar la forma de estar ahí en todas las carreras, que creo que es la clave de las Suzuki para estar arriba todo el año", señala el piloto francés.



Y al hablar de las opciones de batir a Joan Mir, el piloto de Yamaha reconoce que "no parece que tenga muchas debilidades, no tiene muchas, pero la verdad es que este año ha sido extraño para todos y lo cierto es que no estoy buscando sus debilidades sino trabajar para conseguir luchar con él hasta Portimao pues tenemos que superar nuestras debilidades para intentar llegar vivos hasta Portimao".



Entre los rumores de última hora se habla también de la posibilidad de que el británico Cal Crutchlow pudiese ser piloto probado de Yamaha, en lugar del español Jorge Lorenzo y el piloto francés ha sido claro al asegurar que "es algo muy importante para nosotros".



"Este año con el piloto probador no hemos hecho muchas vueltas, así que sería fantástico contar con un piloto probador que verdaderamente quiera pilotar y pueda hacer muchos test con la Yamaha, que es algo que nos falta ahora mismo a nosotros", asegura Quartararo al respecto.



El piloto francés, recuerda en este sentido que Crutchlow "ha pilotado de Honda y Ducati, conoce muy bien casi todas las motos y es una gran oportunidad para Yamaha, espero que seamos capaces de tener la posibilidad de tener a Cal el año que viene".



Y, sobre la moto líder del mundial, la Suzuki GSX RR, Fabio Quartararo ha dicho que no le gusta decir "que sea la mejor moto, pero lo que sí está claro es que es la moto a batir y que los dos pilotos van muy rápido, sobre todo en las cuatro o cinco últimas carreras".



"No sé cuántos podios han cosechado, pero bastantes, así que no quiero decir que sea la mejor moto pero sí que es la moto a batir; tenemos que trabajar para ganarles y, al final, Yamaha ha ganado seis carreras este año y quiere decir que la moto tiene un alto potencial, pero hay que trabajar para ser capaces de tener ese potencial en todos los circuitos y de luchar con ellos", incide el piloto de Yamaha.