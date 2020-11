Bezzecchi sentencia a las primeras de cambio en Moto2

El italiano Marco Bezzecchi (Kalex) no quiso sorpresas en la última tanda de pruebas libres previa a la clasificación de Moto2 para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Moto2 en el circuito "Ricardo Tormo" y en apenas unas vueltas mejoró su registro del primer día para pasar de la decimocuarta plaza hasta la primera.

Bezzecchi consiguió un mejor tiempo de 1:34.698, que no superó ninguno de sus rivales en toda la tanda y acabó por delante de Héctor Garzó (Kalex), Marcos Ramírez (Kalex), Fabio di Giannantonio (Speed Up) y de Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex), que también doblegaron al líder del primer día, el español Jorge Navarro (Speed Up), sexto al final.

Tras un inicio fulgurante de la sesión pareció regresar de nuevo la calma hasta los minutos finales, en los que todos los pilotos saltaron a pista para intentar mejorar su posición, aunque algunos, como el británico Lowes quedaron "fuera de juego" con cierta rapidez al sufrir una caída, en su caso en la curva nueve, en la que inicialmente mostró molestias en su muñeca derecha que le llevaron directamente a la clínica del circuito.

Como Sam Lowes, también se fueron por los suelos, en su caso sin daños físicos, de consideración, el español Jorge Martín (Kalex), que como consecuencia del percance no pudo mejorar su tiempo y tendrá que pasar por la primera clasificación, y el estadounidense Joe Roberts (Kalex), quien sí logró su objetivo al ser duodécimo.

Entre las sorpresas de la sesión estuvo la clasificación del italiano Enea Bastianini (Kalex), el líder del mundial, que en el último minuto de la sesión estaba fuera de la segunda clasificación, pero en la última vuelta "La Bestia" consiguió meterse con el decimotercer tiempo, por delante del español Xavier Vierge (Kalex).

No lograron su objetivo el australiano Remy Gardner (Kalex), decimosexto por delante de Arón Canet (Speed Up), Jorge Martín (Kalex), el suizo Thomas Luthi (Kalex), el japonés Tetsuta Nagashima (Kalex) o los españoles Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex) y Edgar Pons (Kalex).