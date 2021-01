Ramon Tremosa: "En la Fórmula 1 y MotoGP ya podría haber algo de público"

El presidente del Circuit de Barcelona-Catalunya Ramon Tremosa (Sant Boi de Llobregat, 1965), quien a la vez es el Conseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, deja abierta la puerta a que pueda haber público en los Grandes Premios de Fórmula 1 y Moto GP que se celebrarán en el recinto en mayo y junio, respectivamente.

Así lo explica en esta entrevista con la Agencia EFE, en la que también habla sobre la reciente renovación con la Fórmula 1 para que repita en el Circuit este 2021 y sobre lo bien encaminadas que están las negociaciones con Dorna para que el contrato con MotoGP se alargue más allá de este año.

Pregunta: Ha conseguido el principal objetivo que usted se puso cuando en octubre cogió el cargo después de la dimisión de María Teixidor: que la Fórmula 1 siga en el Circuit.

Respuesta: Y no solo eso, también pudimos cerrar las cuentas del 2019, un asunto que estaba encallado por temas legales. Esto permitió que en octubre pudiesen entrar las subvenciones del Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona, lo cual estabilizó las cuentas y la situación del Circuit. Y después asumí personalmente con mi equipo las negociaciones con Liberty Media para la Fórmula 1.

P:¿Por qué se ha renovado tan solo por un año?

R: Porque somos un gobierno en funciones y ampliar la renovación hubiese sido desconsiderado para el gobierno que llegase después de las elecciones. Y porque la situación de pandemia hace imposible predecir cómo estaremos el año que viene. La Fórmula 1 también ha preferido que el acuerdo sea por un año.

P: ¿Podrá haber público en el Gran Premio? Está fijado para el fin de semana del 9 de mayo.

R: Aún no lo sabemos. Puede que haya 20.000 espectadores, 50.000, 100.000 o ninguno. Dependerá mucho de la vacuna y de la eficacia de los tests rápidos y las PCR. Tenemos la experiencia del Gran Premio de MotoGP del año pasado, en el cual las 3.000 personas que entramos, periodistas, mecánicos y otro personal, fuimos dos días antes de la carrera a hacernos una PCR. Durante la carrera cero personas se contaminaron en el Circuit.

P: ¿Pero es optimista de cara a que pueda haber público en el Circuit este 2021? El fin de semana del 6 de junio también llegará el Gran Premio de Moto GP.

R: Por lo menos que pueda haber algo de público. Hemos estado valorando diferentes escenarios. Si tenemos una cuarta ola por Semana Santa será difícil, pero si la incidencia disminuye como se espera debemos permitir normalizar la situación. Además, el Circuit es al aire libre.

P: La mala noticia ha sido que han caído los tests de pretemporada de la Fórmula 1, que llevaban celebrándose en el Circuit desde 2016 y aportaban 1 millón de euros aproximadamente. Este año se harán en Bahréin, donde también se celebrará el primer Gran Premio de la temporada, por una cuestión logística.

R: La Fórmula 1 tiene mucho interés en nosotros porque somos uno de los circuitos que más público podemos tener en el mundo. Y no es un público tan solo local y es de un poder adquisitivo elevado. Así que no operar con normalidad significa perder negocio. No poder tener los tests es un impacto más de la pandemia.

P: El contrato de MotoGP termina este 2021. ¿Ha habido reuniones para renovarlo?

R: Dorna tiene la predisposición de renovar el contrato con el Circuit. En la última reunión que tuve con ellos me hicieron llegar que están muy contentos con Barcelona, con las facilidades que les damos. Todo está bien alineado y el precedente de la renovación con la Fórmula 1 ayuda.

P: ¿Entonces será una cuestión de semanas o meses la renovación del contrato con MotoGP?

R: Sí. Dependerá también del calendario electoral. Quizá será el próximo gobierno quien se encargue de cerrarlo. Pero se lo dejaremos todo bien atado para que puedan rematar la pelota a portería vacía.

P: ¿El impacto económico de la pandemia en las cuentas del Circuit ha sido fuerte o se ha mitigado gracias a que no se tuvieron que pagar los cánones de la Fórmula 1 y MotoGP?

R: Durante las negociaciones para renovar el contrato agradecimos mucho a la Fórmula 1 que no nos hiciera pagar el canon. Además, este año el tipo de cambio nos da una diferencia positiva. Hemos firmado por 25 millones de dólares (20,6 millones de euros) y tenemos estudios de impacto económico que dicen que la Fórmula 1 genera un efecto multiplicador de entre 300 y 350 millones de euros entre entradas, vuelos, pernoctaciones en hoteles, comidas en restaurantes y demás. La mayor parte de ellos van a la región metropolitana de Barcelona.

P: ¿Entonces considera totalmente justificada la inversión de la Generalitat?

R: Como Generalitat invertimos un dinero que después se cubre de forma sobrada, también en forma de impuestos. Es uno de los casos más claros de coste-beneficio positivo y que justifican claramente una inyección de dinero público como esta. Es una gran noticia esta renovación porque sitúa Cataluña en el mundo y consolida el Circuit en un año que han caído eventos en otros lugares. Salir de la Fórmula 1 es muy fácil, pero volver a entrar cuesta mucho. Y si nosotros caíamos otras regiones españoles y europeas, sobre todo francesas e italianas, tenían mucho interés en ocupar nuestro lugar.

P: ¿El Circuit cerrará con pérdidas el 2020?

R: Yo estoy intentando cerrar las cuentas a cero. Venía por seis meses y me debo ceñir a ordenar las áreas de mi competencia.

P: ¿Hasta cuándo durará su presidencia en el Circuit?

R: Si entra otro gobierno después de las elecciones dejaré de ser Conseller y, por lo tanto, también presidente del Circuit.

P: ¿Cuántos días de actividad prevén para este año en el recinto? En 2020 fueron 185 a causa de la pandemia. El año anterior habían sido 317.

R: Nos gustaría que el segundo semestre se pareciera al 2019. Nosotros querríamos tener actividad cada día porque esto significa gente, recursos y negocios y da sentido a una infraestructura que no tiene un mantenimiento barato. Pero están pendientes unas obras que nos pide la Fórmula 1 en la curva 10.

P: ¿Ya están en marcha?

R: Están licitándose para tenerlo a punto para mayo.

P: Su predecesora en el cargo, María Teixidor, explicó en una entrevista con EFE que el Circuit debía convertirse en un polo de innovación tecnológica. ¿Usted también lo considera así?

R: Sí, hay un plan director que se está acabando de negociar y cerrar con los Ayuntamientos de Granollers y Montmeló para poner unos espacios industriales que favorezcan la innovación en temas relacionados con el motor. Hasta la Cámara de Comercio de Barcelona estaba interesada en hacer un fondo europeo.

P: ¿Esto supondría nuevas fuentes de negocio para el Circuit?

R: Se generaría un círculo virtuoso, una espiral de inversiones, que consolidarían el clúster del motor alrededor del Circuit. Esto generaría una dinámica de eventos de empresas y nuevos formatos de actividades, y que las reuniones entre los grupos se hicieran en el propio Circuit. La idea es mediante el Circuit ir consolidando y modernizando la industria del motor de Cataluña. Por ejemplo, puede ayudar en la revolución hacia la movilidad sostenible gracias al coche autónomo y al coche eléctrico.

P: En septiembre el Circuit cumplirá 30 años. ¿Están trabajando en alguna celebración?

R: Lo ideal sería hacer alguna cosa durante el Gran Premio de Fórmula 1, pero aún es muy pronto para saberlo. Dependerá de la situación epidemiológica y de las posibilidades de movilidad de los ciudadanos.

P: Teniendo en cuenta el futuro de la industria del deporte, ¿cuál debe ser el del Circuit?

P: El Circuit tiene una función dinamizadora. A mí me ha sorprendido que los alcaldes de las poblaciones del Circuit (Montmeló y Granollers) sean los más militantes de la causa. Pero cuando hay un Gran Premio notan el impacto económico en sus municipios. Hace 20 años los circuitos eran lugares de eventos deportivos y hoy en día pueden ser polos dinamizadores de industria e innovación.

P: ¿Cree que la pandemia del coronavirus ha acelerado tendencias que ya se venían dando en los últimos cinco años en el mundo de la industria del deporte?

R: Estas tendencias ya son una realidad. Tesla desde junio de 2020 es la primera empresa en ventas de coches en California. Se está generando un cambio con la sensibilización del cambio climático, que nos lleva a la movilidad sostenible y a la descarbonización. Y las empresas han visto que sumarse a esta ola suma, que les da un plus de imagen y de márquetin, y que si no lo hacen les resta. Esto es un elemento decisivo para acelerar la reconversión que necesitamos.