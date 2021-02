Honda renueva su acuerdo con Dorna Sports hasta 2026

El fabricante japonés Honda ha renovado su acuerdo con la empresa española Dorna Sports, organizadora del campeonato del mundo de motociclismo, para los próximos cinco años, desde 2022 hasta 2026 ambos inclusive.



La trayectoria de Honda comenzó en 1954, cuando su fundador Soichiro Honda, confirmó la presencia el "TT de la Isla de Man", la principal carrera de la época, con el objetivo de convertirse en los mejores del mundo.



Con cien pilotos distintos como vencedores sobre motos Honda y más de 800 victorias en todas las categorías, 850 podios y 25 Campeonatos del Mundo de Pilotos en la categoría reina, es el fabricante de motos que más logros ha obtenido a lo largo de la historia.



"Me gustaría expresar mi respeto y gratitud a Carmelo Ezpeleta y a Dorna Sports por su duro trabajo en la organización de las carreras durante la pandemia de la COVID-19 y me siento muy satisfecho de renovar nuestro contrato para competir en MotoGP de 2022 a 2026", señaló en la nota de prensa Noriaki Abe, Director General de Operaciones de Motocicletas de Honda Motor Co.



"El mundial de MotoGP es la cúspide de las carreras de motos y nos permite desarrollar diversas tecnologías, a través de la feroz competición, enseñar a nuestros ingenieros y cultivar sus habilidades", continuó Abe.



"Supone un gran orgullo para MotoGP la continuidad de Honda porque es uno de los primeros nombres que nos vienen a la mente cuando pensamos en el motociclismo. El fabricante japonés ha sido una parte muy importante del pasado, presente y futuro del Campeonato del Mundo FIM de MotoGP y esta renovación refuerza, aún más, el compromiso entre ambas partes", destacó Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports.