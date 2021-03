Valentino Rossi no descarta el título

El italiano Valentino Rossi se marca como objetivo para su vigésimo sexta temporada en el campeonato del mundo de motociclismo y la primera en el equipo satélite Petronas, pelear por "estar entre los cinco primeros del campeonato", si bien no se descarta entrar en la pelea por el título de MotoGP.

"Desde mi punto de vista, todos los que están en la parrilla de salida piensan que pueden ganar el mundial y también yo ¿Por qué no? Es difícil porque hay muchos pilotos que van muy rápido, fortísimo, pero hay que ver muchas cosas, hay que ver como va la moto, como me encuentro con el equipo y si estoy en forma", recalcó Rossi.

"Yo me siento muy en forma y por eso seguramente es por lo que corro, por intentar ganar, pero no es una obsesión. Puedo estar muy contento de volver a ganar una carrera o hacer cualquier podio, hacer una carrera en la que me sienta protagonista y después cada uno que piense qué es lo que esto quiere decir", incidió entre sonrisas.

Valentino Rossi reconoció que a mitad de temporada, en verano decidirá si continúa y que esto dependerá su "de los resultados". "Si soy fuerte y puedo luchar por los podios y las victorias, mi motivación será continuar otro año. Si no es así, no".

"Pero esa es mi idea. Aún no he hablado con el equipo ni con Yamaha, igual ellos me dicen que yo no tengo la decisión, es posible", reconoció entre sonrisas, si bien aclaró que "cambiará mucho" su vida, pero que no está "muy preocupado". "He tenido una larga trayectoria y estoy feliz", resaltó.

Al referirse a su paso al equipo satélite recuerda que ha sido "piloto de fábrica durante mucho, mucho tiempo". Creo que desde 2002 hasta 2020, 19 temporadas en MotoGP, en las primeras dos temporadas, las de 500, estaba en una situación parecida, en un equipo satélite", añadió.

"Es cierto que hace 20 años de aquello y que eran las 500, lo que es un mundo diferente, pero en ese momento me sentí muy a gusto. Tal como lo veo yo, habrá menos gente alrededor de la moto y el trabajo es diferente; puedes pensar más en mejoras para la carrera que para el desarrollo de la moto durante la temporada", explicó.