Rossi reconoce que tiene que ser "más fuerte y más rápido".

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) ha reconocido en la jornada previa al inicio del Gran Premio de Doha que tiene que ser "más fuerte y más rápido comparados con la primera carrera".

"En esa carrera no fui lo rápido que quise y vamos a tratar de cambiar algunas cosas en la puesta a punto de la moto para mejorar la vida y el agarre del neumático trasero. Miraremos los datos para mejorar", explicó Rossi.

"Parece que Maverick usa algo diferente en la puesta a punto de su moto y en la electrónica, pero es muy difícil poner la moto exactamente como él, porque cada piloto es diferente, pero durante este fin de semana vamos a intentar seguir otro camino y esperamos ser más fuertes en la carrera", señala el piloto italiano.

El rendimiento de Valentino Rossi no ha estado al mejor nivel en las últimas carreras de la pasada temporada y este año, por lo que sincero recuerda que "desde que llegué el año pasado tras el Covid-19 he terminado tres veces duodécimo y seguro que ése no es el resultado que queremos. Todo es difícil, porque hay muchos pilotos fuertes, pero duodécimo no es nuestro potencial".

"Podemos ser más fuertes y ese es el objetivo ya que los resultados son los que marcan la diferencia y necesitamos ser más fuertes", afirma Rossi.

Sobre sus problemas con el neumático trasero, Valentino Rossi ha dicho que habló con Fabio Quartararo después de la carrera "y tuvo un problema similar al mío, pero Fabio también es diferente comparado con Maverick y eso es un dato importante para entender esto, pues él pudo ser más fuerte y acabar quinto".

"Tenemos que trabajar desde este punto de vista, porque yo tuve problemas muy temprano y todo nuestro trabajo se concentrará en esto, en el neumático trasero, porque hay que ser más rápido que el domingo pasado", recalcó Rossi.