Pol Espargaró reconoce que falla en las vueltas rápidas

Madrid, 2 abr (EFE).- El español Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), que concluyó decimoséptimo el primer día en Losail, afirmó que no está satisfecho con su rendimiento y que sabe perfectamente en qué falló durante la jornada.

"Cuando me pongo para apretar las vueltas tienen que ser perfectas, porque tienes que saber parar la moto con el freno trasero más rápido, o puedes utilizar más freno delantero, pero no soy capaz, de momento me cuesta, de vez en cuando lo hago, el fin de semana pasado me salió el primer día, pero tengo problemas aún cuando intento hacer más de lo que puedo", reconoció el piloto de Repsol Honda.

"Por ejemplo en la primera vuelta, venía en el primer parcial más rápido que el 53.9, en 53.8, pero luego he cometido errores estúpidos que me han hecho perder más tiempo de lo que gano y eso no ayuda, así que tanto en el ritmo como en la carrera no tengo problemas porque podría hacer muchas vueltas en ese tiempo, pero en 'time attack' me falta más, más experiencia, por lo que mañana intentaré volver a probar, no es el fin del mundo", señaló.

Pol Espargaró reconoce que se pone mucha presión: "Puede ser que sí, pero es que siempre ha sido así, en KTM, cuando me pasaba algo parecido, era lo mismo y creo que esto va con la personalidad, y en la mía me exijo al máximo y si no salen las cosas me castigo hasta que salen bien, pero es cierto que está más cerca, pero no tanto como yo quiero".

"El fin de semana pasado, por el ritmo, era para estar entre los cinco primeros, pero nos faltó esa vuelta y lo veo tan cerca que eso me hace precipitarme y cometer errores; por un lado es bueno porque está cerca, pero por otro es malo porque con esa precipitación no soy capaz de conseguirlo en el momento en el que debo hacerlo y el tiempo que nos separa de la gloria al desastre son dos décimas", aseveró Pol Espargaró.

"Eso es lo que ha pasado hoy, eso es lo que me pone nervioso y lo que más me enfada, porque sé que soy capaz de estar ahí y no es como antes que pensaba 'estas muy lejos y tenemos que mejorar', ahora somos capaces pero nos falta ese momento para intentar hacer ese 'time attack'", recalcó.