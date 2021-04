Pol Espargaró asegura que "ha mejorado muchísimo" su relación con Márquez

El español Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V) reconoce en una entrevista a la plataforma digital DAZN que su relación con su compañero de equipo, el también español Marc Márquez "ha mejorado muchísimo".



"Nuestra relación ha ido de más a menos y de menos a más otra vez, en función de la competitividad que hemos tenido entre nosotros dos. Ahora ha mejorado muchísimo, tenemos una muy buena relación y no tenemos por qué ser amigos, irnos a cenar juntos..., pero dentro del box, tener una relación cordial, va a ayudar a que la armonía sea homogénea y buena", afirma Pol Espargaró.



Entre otras cosas, Pol Espargaró explica su decisión de firmar por Repsol Honda. "En el punto en el que yo decidí cambiar a Honda e ir a buscar este proyecto nuevo fue porque creía realmente que era mejor, luego ya no te puedes arrepentir porque, en ese momento, tú escoges lo que crees que es mejor para ti. Quería estar allí, creo que era mi futuro y que debía pasar por estar en Repsol Honda".



Pol Espargaró reconoce en esa entrevista que de su hermano Aleix, piloto oficial de Aprilia, le gustaría tener "su manera de trabajar".



También confesó que su primera temporada en Moto2 "fue la más dura" de su carrera deportiva. "Muchas veces pensé en si me valía la pena, por el esfuerzo, el sacrificio, las lesiones, etc".



En MotoGP también tuvo momentos duros, pero KTM fue la motivación que le empujó a continuar. "Todos se apoyaban en mí, recibía un apoyo y estima increíble, y eso es lo que me hacía seguir luchando por esos ingenieros y mecánicos que querían los resultados igual o más que yo pero, sin duda, fueron años duros".



Entre sus aficiones, el piloto de Repsol Honda recuerda "hacer punto de cruz en el colegio". "Realmente me gustaba mucho y aun ahora me sirve porque cuando se me rompe un pantalón o una camiseta me puedo coser un botón en una camisa".



"Toco bastante, tanto como me deja mi hija y mi entrenamiento en casa. Me gusta mucho", destaca Pol Espargaró de su afición a la música y el piano.EFE.



JLL/ea