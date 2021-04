Marc Márquez vuelve a Jerez "emocionado"

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que regresó a la competición en el circuito portugués de Portimao, afronta el fin de semana de regreso al circuito Ángel Nieto de Jerez, escenario del Gran Premio de España de MotoGP "emocionado", aunque ha recalcado que lo importante es "seguir mejorando".

"¡Por supuesto que estoy emocionado de volver a montarme en la moto! Nos planteamos Jerez de la misma forma que Portimao; estamos aquí para seguir mejorando paso a paso y hacer el mejor trabajo que podamos. Mi recuperación continúa y lo importante es que sigamos mejorando nuestra consistencia", señala en la nota de prensa del equipo Repsol Marc Márquez.

"Volvemos al ritmo de las carreras; después de una semana productiva regresamos a la pista si bien he continuado trabajando en mi programa de recuperación para asegurarme que mi condición física mejora y, siguiendo los consejos de los médicos, no me he subido a una moto desde Portugal", reconoce Márquez.

Su nuevo compañero de equipo Pol Espargaró explica: "Jerez es un circuito que conocemos muy bien, pero será mi primera vez allí con la Repsol Honda".

"Stefan -Bradl- ha estado pilotando mucho allí con el equipo de test, por lo que tendremos buenos datos para ver antes del fin de semana y comenzar bien el trabajo", recuerda Espargaró.

"Mejorar nuestro rendimiento del sábado sigue siendo uno de mis principales objetivos; si hacemos eso bien, entonces podremos mostrar nuestro verdadero potencial el domingo; en Portugal tuvimos mala suerte, pero ahora reiniciamos y llegamos a este fin de semana listos para cumplir con lo que sabemos que es nuestro potencial", asegura Pol Espargaró.

"Es una pena no tener a todos los aficionados al lado de la pista, porque correr en España siempre es especial y en Jerez normalmente hay un ambiente increíble", lamenta el último fichaje del equipo Repsol Honda.