Carlos Campano, de Yamaha E. Castro, se impone en Talavera de la Reina.

El Piloto de Yamaha E. Castro, Carlos Campano #115, se lleva a casa la victoria de la categoría máxima en la 4a prueba del campeonato de España de Motocross que ha tenido lugar este fin de semana en Talavera de la Reina, en el circuito Cerro Negro – Carlos Martínez Zorita.

Campano se ha alzado con el triunfo en la categoría Elite-MX1 tras pelear durante todo el fin de semana con sus rivales con hambre de victoria desde el inicio, transmitiendo muy buenas sensaciones sobre su veloz Yamaha #115 de E. Castro y finalmente firmando la 1a posición del fin de semana, recortando terreno en la lucha por la placa roja.

En los entrenamientos cronometrados se pudo ver un Campano comprometido y cómodo con su montura en el trazado desde las primeras rodadas. El sevillano del Team E. Castro colocó su Yamaha en la 4a posición de una manga en la que las 4 primeras motos rodaban a menos de 0,3 segundos de diferencia. Llegó la manga de clasificación el mismo sábado y, con un tiempo de 1:48.634 marcado en la última vuelta, tomó la delantera colocándose para la salida delante

de sus rivales más directos del fin de semana.

Durante el Warm-Up disputado el domingo, Campano solo dio 4 vueltas con su Yamaha, pero esto no le impidió tomar las riendas de la 1a manga del campeonato de España. La fulgurante Yamaha #115 de Carlos Campano firmó la victoria de la 1a carrera Elite-MX1 por delante de Ander Valentín y Jorge Zaragoza, quienes cruzaron la línea 2 segundos detrás del deportista de Dos Hermanas. En la 2a manga Elite terminó en la 2a posición tras unas intensas vueltas detrás de Zaragoza, consiguiendo así los 47 puntos para terminar en lo más alto del podio de la 4a prueba del Campeonato de España de MX en la categoría Elite MX1.

Declaraciones del sevillano Carlos Campano del Yamaha E. Castro:

"La verdad que súper contento. Ha sido un fin de semana muy bueno. Ayer conseguí ganar la clasificatoria. En la primera manga salí primero y pude controlar la carrera bastante tranquilo. Muy a gusto con la moto y con el circuito. La verdad que tenía ganas de llegar a un circuito de Motocross de verdad para tener buen "feeling" y que no me fallara nada. En la segunda manga he salido detrás de Zaragoza y he apretado muy fuerte. He visto que por detrás no había nadie y no he querido arriesgar para intentar ganarle porque iban a ser 30 minutos al límite, él iba muy fuerte. Primeros de la general, nos ponemos cerca del líder en el campeonato. ¡Vamos a por las dos próximas!

La siguiente cita de la serie española será ya en el mes de mayo en Motorland.