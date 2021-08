Aleix Espargaró, sobre Márquez: "Marc es Marc y es así en los adelantamientos"

El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que no pudo concluir el Gran Premio de Estiria por un problema mecánico y tuvo varios incidentes con el también español Marc Márquez en carrera, reconoció que "Marc es Marc, en cada carrera hace adelantamientos así en los últimos diez años". Espargaró dijo estar "más enfadado con nuestro error, porque no he podido acabar la carrera debido a un problema técnico y eso me hace estar más enfadado".

"Sobre Márquez, no le culpo. Marc es Marc, en cada carrera hace adelantamientos así en los últimos diez años y para mí la culpa es del Panel de Comisarios, que no sé dónde estaban... quizá estaban viendo el último día de los Juegos Olímpicos", comentó, irónico. "No lo sé, es difícil de entender. Cada uno es libre de hacer lo que quiera y el Panel de Comisarios el que tiene que penalizar pero la primera vez me ha golpeado muy fuerte en el brazo y me ha sacado de la pista y en la segunda carrera lo mismo... Veremos si Dirección de Carrera hace algo", comentó sobre el incidente.

"Pero lo que más me enfada es que se penaliza si un piloto hace caer a otro, pero lo que hay que penalizar es la acción, da igual el resultado, aunque como nadie se ha caído, no hay penalización", lamentó Aleix Espargaró. Crítico como siempre, sobre el incidente entre su compañero Lorenzo Savadori y Dani Pedrosa dijo: "Estoy muy molesto con la situación en este circuito, lo he dicho muchas veces. ¿Qué pasa si Lorenzo en vez de chocar contra la moto de Pedrosa choca con Pedrosa? Ahora estaría todo el mundo llorando. Es siempre lo mismo en este circuito".

"Lo primero es que los muros están muy cerca y eso es muy peligroso ya que este trazado no está diseñado para las carreras de motos, es así y también podemos correr en la ciudad, ¿por qué no? Puedo coger mi moto y correr en las calles de Spielberg, pero no es seguro y este trazado no es seguro, en tres carreras, tres banderas rojas y hemos tenido mucha suerte las tres veces. ¿Qué pasará en la cuarta? Los pilotos no podemos hacer nada ni modificar nada", continuó quejándose el piloto de Aprilia.

Espargaró también se mostró crítico con la rotura del motor de su moto, ya que "eso no puede pasar, una fábrica no puede tener problemas técnicos en una carrera. Hace mucho que no pasa y no puede pasar, pero no es la primera vez y ha sido un problema grave". Y, al referirse a la victoria de Jorge Martín dijo alegrarse mucho "quizá porque lo lleva Albert Valera -su mismo representante-, vivimos en Andorra y pasamos mucho tiempo juntos, pero le seguí en Mahindra, antes de que ganase en Moto3 y sé de su talento". "Él ha hecho la carrera que tenía que hacer, es un piloto con talento, en Austria y con la Ducati, ha hecho lo que tenía que hacer y cuando entienda cómo gestionar esta moto en otros circuitos va a ser una estrella, sin duda", agregó Aleix Espargaró.