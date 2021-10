Viñales satisfecho de la jornada y con los pies en el suelo

Misano Adriático (Italia), 17 sep (EFE).- El español Maverick Viñales consiguió el mejor tiempo de la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de San Marino y la Riviera de Rímini en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático, pero aún así se mostró en todo momento "con los pies en el suelo" respecto a sus posibilidades con su nueva Aprilia RS-GP.



"Prefiero una carrera en seco, porque normalmente son más en seco que en agua y todavía tenemos que explorar muchos puntos y creo que en seco sería lo ideal para seguir evolucionando, pero si es en agua todavía hay mucho margen de mejora en ese aspecto", explica Viñales.



"La mentalidad es la misma, coger experiencia con la Aprilia y entendernos con el equipo, el trabajo que ya hicimos en Alcañiz, aunque no se vio nuestro potencial en resultados, yo sí que noté que di un paso adelante, y esto sí que lo voy notando porque cada paso que damos tiene que ser sólido", explica el nuevo piloto Aprilia.



Maverick Viñales reconoce que el método de trabajo es "muy diferente, aunque es difícil comparar, pero siento que puedo trabajar en muchas más áreas en las que antes no podía y eso me ayudará a entender mejor la moto y a ser rápido y, sobre todo, constante, pero todavía me estoy adaptando a la moto".



"Está claro que ritmo hay, y no me era complicado sacar un 1:32 de ritmo ya que lo he conseguido esta mañana nada más salir y es bueno porque en el test no rodaba tan rápido, por lo que creo que tenemos un buen potencial a una vuelta, en el test que hice aquí hicimos alguna vuelta rápida, pero es una incógnita porque como todavía no entiendo al ciento por ciento la moto, me cuesta sacar el máximo", continúa explicado Maverick Viñales.



"Hay que ir con pies de plomo y si mañana puedo hacer 1:31, creo que estaré en la segunda clasificación, que es el objetivo", afirma sin dudar el piloto de Aprilia.



"Está claro que habrá circuitos que sufriremos, pero la velocidad está y eso es lo más importante y es bonito verte ahí arriba, te da confianza para seguir luchando, pero lo que tenemos claro es que esto es un proceso, un día estaremos arriba, otro día un poco más abajo, y tenemos que tener la misma actitud. Trabajar y trabajar. Y conseguir esa constancia con la Aprilia", destaca sin dudar Viñales.



"Del primer día me quedo con el paso adelante que hemos dado desde el test, porque tenía esa duda cuando llegué allí, y más después de la carrera de Alcañiz, pero en Misano hemos dado un paso grande, sobre todo con neumático usado", afirma.



"Me deja muy satisfecho saber que poco a poco vamos entendiendo esta moto; he probado un reglaje bastante diferente al del test y eso me ha permitido estar más cómodo pero tenemos que estar tranquilos y poco a poco llegaremos", insistió Maverick Viñales.