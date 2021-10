Bagnaia, "muy confiado" en un circuito que le gusta mucho

Austin (Estados Unidos), 30 sep (EFE).- El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21), vencedor de las dos últimas carreras, dijo que está "muy confiado" y que Austin es un circuito que le gusta "mucho".

"Me encanta Estados Unidos y también Austin. Nuestra moto se adapta muy bien aquí y después de ganar dos carreras seguidas he aumentado mi confianza con la moto", aseguró el italiano.

"El circuito no es fácil y además tiene muchos baches, aunque quizá con el reasfaltado que se ha realizado se nos dé mejor, pero creo que la Yamaha va a ser rápida aquí, aunque creo que la Honda de Marc va a ser la más rápida", dijo Bagnaia.

"No sé si tenemos la mejor oportunidad de lograr la victoria, pero la moto está funcionando mucho mejor en muchas circunstancias diferentes y en circuitos distintos. El sector uno es complicado, pero ya fuimos rápidos en Silverstone, en un trazado similar, así que tenemos que ir rápidos e intentar que la moto se adapte lo mejor posible a este circuito", comnetó el piloto de Ducati.

Al referirse al circuito estadounidense, manifestó que no es un trazado fácil y que tendrá "dificultades físicas, pero el resto también".

"No es un circuito fácil, nuestra moto es fuerte y física de pilotar, pero no más que para el resto, pero va a condicionar a todos y no cambiaré por eso mi estrategia. Primero quiero salir a pista el viernes en el primer libre y luego valoraremos cómo enfocamos lo demás", añadió.