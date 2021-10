Quartararo dice que le gusta el circuito de Austin

Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), líder del mundial de MotoGP, ha afirmado sobre el circuito COTA (Circuit Of The Americas), escenario del Gran Premio de las Americas este fin de semana, que está contento de volver y que es un circuito que le gusta mucho.

"Hace dos años, en mi primera temporada en MotoGP, se me dio bastante bien, y desde entonces hemos ganado mucha experiencia, así que vamos a ir mucho mejor; me gusta y creo que podemos lograr una buena actuación, si bien sabemos que la recta de atrás nos costará, pero creo que el primer sector y el último serán importantes para nosotros para recuperar", explicó Quartararo.

"En Misano tuve algunos sustos detrás de Miller, pero en cuanto le adelanté fui a por Pecco y me dije 'Lo tengo que intentar', pero el segundo puesto también era bueno para el campeonato, y eso que es la carrera en la que más me he divertido en todo el año", aseguró el piloto francés.

"Es una lástima no haber ganado, pero la carrera se me pasó en un abrir y cerrar de ojos, y quiero más carreras de este tipo. Si veo que estoy en una situación complicada, no voy a ir por encima del límite, pero si puedo lograr algo como lo de Misano o mejor, apostaré por ello", aseguró sin dudar Quartararo en la conferencia de prensa previa al inicio del gran premio estadounidense.

En cuanto a sus curvas preferidas, Fabio Quartararo señaló: "depende mucho de tu estilo de pilotaje, yo me siento mejor en las curvas a derechas. No sé por qué, pero creo que es algo que me sale natural en base a mi estilo de pilotaje y no hay una razón específica, creo que es algo más de preferencia de los pilotos".

Sobre el accidente de Dean Berta Viñales, Fabio Quartararo recordó: "en cada circuito tenemos una Comisión de Seguridad, con la que, honestamente, creo que lo están haciendo lo mejor posible y como decía Marc, en el mundo del motociclismo siempre habrá riesgo, se mejora en muchos aspectos, pero no tengo idea de cómo hacerlo mejor, creo que ya lo están haciendo bien".

Tampoco tuvo problema en dar su opinión sobre las palabras del italiano Fabrizio sobre Márquez.

"Ni siquiera había visto lo que había ocurrido. Pecco me lo acaba de explicar, pero opino lo mismo que Marc, a la gente a veces le encanta hablar y es una pérdida de tiempo leer lo que dicen este tipo de personas", critica Quartararo.

"Todo el mundo se fija en Marc porque es el favorito y porque ha sido el mejor en los últimos años, así que todo el mundo quiere ser como él. Creo que es de lo más normal. Pero como Marc ha dicho, creo que es una pérdida de tiempo", recalcó el líder del mundial.