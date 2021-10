Alex Rins convencido de poder "mejorar más"

Austin (Estados Unidos), 1 oct (EFE).- El español Alex Rins (Suzuki GSX RR), último vencedor en el circuito estadounidense de COTA, en Austin, y noveno el primer día de entrenamientos del Gran Premio de las Américas de MotoGP se ha mostrado convencido de poder "mejorar más".

"La verdad es que estoy contento; ya que tanto en seco como en mojado nos hemos podido defender bastante bien y hemos podido rodar rápido, aunque hay mucho margen de mejora; porque en seco, en los segundos libres, nos hemos centrado en probar los neumáticos para la carrera; porque tal vez sea el único libre que tengamos en seco", explicó Rins.

"Me encanta venir aquí, rodar aquí, y el ambiente y su gente, pero está rozando el límite de lo peligroso el hecho de que haya tantos baches. Nos esperábamos baches, pero es increíble", destaca Alex Rins como el resto de pilotos de las condiciones del asfalto.

"No puedo decir que haya baches en una sola curva sino que es en prácticamente todas y habrá que hacer algo para el año que viene. Lo hablaremos en la Comisión de Seguridad, porque roza el límite de lo peligroso", insiste el piloto de Suzuki.

Alex Rins no quiso pensar en la posibilidad de un plante de pilotos por esta situación y reconoció que "es complicado ponerse todos de acuerdo y decir que no salimos, pero hay que encontrar una solución para el año que viene. No sé decir nada más. ¿Por mí? A mí me gustaría correr y correré el domingo, pero no sé. No tengo ni idea de esto".

Insistiendo sobre la peligrosidad del trazado por los baches, Alex Rins evaluó la misma al afirmar que "del uno al diez, diría que once. Ha empeorado muchísimo. Es muy bestia y no os hacéis a la idea de lo que es pilotar aquí con estos baches, pues cuando entras en la curva dos, se te mueve toda la moto y, cuando haces el cambio de dirección para la curva tres, para las variantes, saliendo y entrando de cada una de ellas es un bache. Ha empeorado muchísimo", recalca Alex Rins.