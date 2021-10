Pol Espargaró, contento con el resultado, enfadado con el estado del circuito

Austin (Estados Unidos), 1 oct (EFE).- El español Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), que logró el cuarto mejor tiempo de la primera jornada del Gran Premio de las Américas de MotoGP, dijo estar contento con el resultado, pero enfadado con el estado del circuito COTA de Austin.

"El subsuelo de este circuito se mueve muchísimo y genera unas olas debajo de la tierra que hacen que el asfalto se rompa y esté agrietado por todas partes y nos quejamos hace dos años en la Comisión de Seguridad, y nos dijeron que asfaltarían las zonas que estaban peor, como la recta, pero nosotros pedimos que se re-asfaltara todo porque iba a empeorar", recordó Pol Espargaró.

"Y me enfada muchísimo porque hemos vuelto dos años después y las zonas que se han re-asfaltado no están tan mal, pero las zonas donde el asfalto es antiguo es donde está peor y esto se podría haber evitado, eso es lo que a mí me enfada mucho", reconoció el piloto de Repsol Honda.

"Me sabe mal ser crítico porque todos teníamos muchas ganas de correr aquí, porque es América, porque salimos fuera de Europa, porque los aficionados viven mucho el motor, pero es evidente que el circuito no está al nivel de un campeonato del mundo como MotoGP", aseguró Espargaró.

"El asfalto es muy viejo en muchas zonas, está agrietado por todas partes y si los veis en directo es deprimente, y luego los saltos que hay, porque no son ni baches, hace que tenga el cuello destrozado, las muñecas igual", insistió.

"Estas motos no son motos de calle, pesan mucho y son muy duras y no tienen una suspensión para absorber este tipo de baches lo que hace realmente complicado hacer cuatro vueltas seguidas, así que imagínate hacer una carrera y con este calor y humedad se me antoja complicado terminar la carrera, y eso que físicamente estoy muy preparado, pero aquí será muy difícil no solo rodar rápido, sino llegar a meta", continuó Pol Espargaró.

"Es imposible tener dos vueltas iguales y la situación va a empeorar en carrera, primero porque vamos a estar todos muy juntos en las primeras vueltas y segundo porque vamos a estar con depósito lleno; nervios, neumáticos nuevos, depósito lleno y todos juntos va a ser muy peligroso y no quiero que pase ninguna desgracia, pero las motos moviéndose a este nivel van a ser difícil de gestionar" dijo el piloto de Repsol Honda.

Pero no son todo malas noticias pues "al final el resultado ha sido bueno ya que veníamos aquí por primera vez con esta moto y Marc solo está a tres décimas", afirmó.

"No está mal pero tenemos que mejorar ya que aquí es difícil encontrar una buena puesta a punto porque no sabes muy bien si es un problema de la moto o del circuito. Es muy complicado poner una moto a punto, la dificultad será máxima en este punto", recalcó Pol Espargaró.