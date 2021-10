Bagnaia dijo haber tenido problemas al principio de la carrera

Austin (Estados Unidos), 3 oct (EFE).- El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21), tercero en el Gran Premio de las Américas de MotoGP, dijo que "al principio sentí como si al neumático trasero le faltara temperatura, así que traté de gestionar la primera parte de la carrera, esperé un poco y traté de imprimir mi propio ritmo".

"Mantuve la calma y vi como algunos pilotos empezaban a tener dificultades, yo no era tan rápido como Marc y Fabio, pero vi que el podio era alcanzable y le tengo que dar las gracias a Jack, que me dejó pasar e hizo una gran labor de equipo", explicó Bagnaia.

"Sabía que a Jorge le iban a sancionar porque vi como cortaba en la variante de la curva cinco, así que preferí no asumir muchos riesgos adelantándole y traté de hacerlo limpiamente, pero hoy más del tercer puesto era imposible", aseguró sin dudar el italiano.

En la lucha por el título Bagnaia insistió en que "no voy a tirar la toalla, pero está claro que este año Fabio es el que mejor ha mantenido la constancia y yo sé dónde he perdido estos puntos que me faltan, pero en las últimas carreras somos más competitivos".

"Sólo necesito recortar puntos a Fabio y en este sentido creo que estoy más tranquilo que Fabio porque sólo tengo que pensar en ser lo más competitivo posible. Lo que no voy a hacer es algo como lo que hizo Aegerter a Jordi Torres en Misano", recordó el italiano sobre la acción antideportiva del piloto suizo con Torres en el final de la Copa del Mundo de motos eléctricas.

Continuó con la carrera, que reconoció había sido "tan difícil como esperaba, pero la concentración te ayuda muchísimo".

"No iba mirando mucho cuántas vueltas quedaban ya que estaba concentrado en la carrera y no pensé en eso, pero ha sido más difícil que en Malasia, porque hacía el mismo calor, pero la pista era más dura físicamente", reconoció "Pecco" Bagnaia.

Como a los demás pilotos del podio de MotoGP, se le preguntó por el accidente de Moto3 y recordó que "no es la primera vez que vemos acciones así en Moto3. En Barcelona Rodrigo hizo lo mismo, pero con algo más de suerte, porque no vimos accidente".

"Estamos viendo acciones muy peligrosas y creo que hoy hemos tenido la suerte de que la recta era muy amplia y el muro está lejos, pero creo que es positivo que haya recibido una penalización fuerte, porque es la única manera de inducir un cambio, si bien hay que pensar en algo más", destacó al respecto el piloto italiano de Ducati.