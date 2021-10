Marc Márquez continúa con el mismo objetivo: "Seguir dando pasos adelante"

Misano Adriático (Italia), 21 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) reconoce que llega al Gran Premio de Emilia Romaña de Moto GP con el mismo objetivo que en las últimas carreras, el de "seguir dando pasos adelante".



"Llego aquí a Misano con las sensaciones del test más que con las de la carrera de Austin, que sabemos que es un circuito especial, pero aún siento bastantes diferencias entre los circuitos con las curvas a derechas y a izquierdas", reconoce Márquez.



"Misano 1 nos fue mejor de lo que esperábamos antes de la carrera, ya que acabamos cuartos y fue un resultado que no me esperaba, la verdad, pero este fin de semana ya veremos dónde estamos, trataremos de dar pasos adelante para conseguir un buen resultado y estar entre los cinco primeros sería un buen resultado, pero es cierto que aquí en Misano o en Portimao me gustaría ser un poquito más rápido", explica el piloto de Repsol Honda.



Márquez se mostró contento con su progresión al afirmar que continúan mejorando. "Pero es demasiado lento para lo que me gustaría. El proceso al regresar de la lesión es muy lento, pero aún así soy capaz de pilotar de una manera aceptable y de conseguir tres podios, pero no es el nivel de rendimiento que me gustaría tener y hay que seguir tirando hacia adelante".



"Lo que está sucediendo es lo que más o menos tenía previsto pues estoy cerca de los cinco primeros, de los pilotos de delante, y ese era el objetivo y por el momento lo puedo conseguir", reconoció el ocho veces campeón del mundo.



Una vez se ha conocido el calendario provisional de 2022, con 21 carreras, Marc Márquez no ha dudado al afirmar: "es cierto que queremos competir en otros muchos circuitos distintos del mundo, pero 21 carreras son muchas y si en el futuro queremos llegar a más países habrá que eliminar alguna carrera porque 21 carreras son muchas en el calendario de una temporada".



Al respecto destacó: "para mí 20 carreras sería suficiente; el año que viene hay 21, pero creo que no podemos continuar en esa dirección ya que cada vez son más exigentes las motos de MotoGP en el aspecto físico y si tenemos una pequeña lesión puede cambiar el escenario del campeonato".



"Para mí, 21 carreras, o 22, serían más que suficientes, tenemos que poner en algún punto el límite, pues los pilotos y los equipos tenemos que establecer ese límite y creo que Dorna también está de acuerdo con nosotros", insistió el piloto de Repsol.



"Estoy de acuerdo en ir a otros países, pero si quieres ir a esos países se tendrá que quitar alguna carrera de otro país", insistió.



Por primera vez en el podio de Estados Unidos subió una fémina, la ingeniera británica Jenny Anderson, motivo sobre el que fue preguntando Más Márquez, quien destacó que "es importante dar visibilidad a todo el equipo, pues la mayoría de los integrantes son hombres, pero paso a paso, cada año, va cobrando más valor la presencia de la mujer en el paddock".



"Y es importante que no sea sólo en la gestión de prensa o equipo, sino a nivel de técnicos, y aunque con Jenny es el primer año que trabajo con ella, es una persona más del equipo, una persona importante del equipo, y no se distingue a ella con respecto a los demás, pero en Austin tanto el equipo como Santi estuvieron de acuerdo en que fuese así y por eso subió Jenny al podio, para mantener un buen ambiente en el equipo y, además, insisto, es una persona importante para el equipo", aseguró nuevamente Márquez.



En cuanto a la sanción al turco Deniz Öncü en Moto3, el piloto de Repsol Honda coincidió con las afirmaciones del italiano "Pecco" Bagnaia al recalcar que "Dirección de Carrera tiene que entender las cosas para imponer sanciones en estas situaciones".



"Antes de Austin era de una manera y ahora será de una manera distinta al imponer esta sanción. Hay un antes y un después en esta sanción y como dice 'Pecco', antes ya hubo otro piloto que provocó una situación de riesgo con este tipo de movimientos y no pasó nada, no hubo sanción, y hay que tener cuidado con esos comportamientos porque en Austin hubo mucha suerte pero son acciones muy peligrosas", insistió Marc Márquez.