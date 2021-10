Rossi afronta en Misano Adriático su última carrera profesional en Italia

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), que se retira de la competición activa al final de la presente temporada, afronta su última carrera en territorio italiano en el circuito de Misano Adriático y para él dice que es "una situación un poco extraña".



"Es una situación un poco extraña, porque es la segunda vez que estamos aquí esta temporada y eso lo hace un poco peculiar, porque normalmente sólo venimos una vez, pero en los últimos dos años, con la situación por la pandemia, hemos aprendido a repetir en algunos circuitos", recuerda Rossi.



Por eso el campeón italiano destaca:"es una gran oportunidad para despedirme de todos los aficionados italianos ya que siempre es fantástico correr aquí, en casa, en Misano, y espero que podamos tener un buen fin de semana con la climatología, porque aquí en esta época del año, es un poco más difícil que haya un fin de semana en seco y una carrera en seco el domingo".



"Tengo una historia muy larga, de más de 400 carreras -430 este fin de semana-, y quiero darle las gracias a todos y para ello cuento con un apoyo increíble en todo el mundo, sobre todo en Italia, pero en todo el mundo, y siempre trato de dar el máximo, pero ya veremos cómo se nos da este domingo, aunque aún quedarán dos carreras más", insiste Rossi, que reconoce que "siempre es triste cuando llegas al final, pero ha sido algo positivo y lo hemos disfrutado mucho".



Rossi aclaró sobre unas declaraciones suyas que "a veces se sacan las cosas de contexto". "Lo que dije es que en Austria todos me preguntaban cómo me sentía, pero al final allí anuncié la decisión oficialmente a todo el mundo".



"Tenía que mantener la concentración porque me quedaba media temporada por delante y dije que en Valencia será distinto, porque allí sí será la última vez sobre la moto y en la parrilla y seguro que me embargarán las emociones y en Italia usamos mucho lo de la paranoia, pero no es una expresión que sea tan grande pues tengo un poquito de recelo de que vaya a suceder eso, pero no es el caso", reconoció Valentino Rossi.



Siendo como es "Pecco" Bagnaia su "pupilo" en el rancho, Valentino Rossi recuerda que "la diferencia que tienen es de 52 puntos y Fabio quiere cerrar el título lo más pronto posible, por lo que lo va a intentar el domingo porque, si se alarga la cosa, siempre se hace más difícil".



"A Pecco ya le he dicho que mi consejo es que repita un fin de semana como el de Misano 1, hacer la pole, la vuelta rápida y ganar la carrera. Es lo que le he dicho. El consejo que le he dado", recalca entre sonrisas para reconocer que ambos pilotos "tienen un bonito desafío por delante".



"Es una lástima que Pecco haya perdido algunos puntos durante la temporada, porque sería más divertido que estuvieran más cerca en la general, pero en cualquier caso está bien la cosa como está", dice al respecto Rossi.



En cuanto a sus posibilidades en esta segunda cita en Misano Adriático, Valentino Rossi reconoció que "es un poco difícil, porque de carrera a carrera tenemos muchos factores alrededor y se quiere hacer algo especial para Valencia, pero al tiempo yo sigo corriendo, y cuando te subes a una MotoGP hay un alto nivel de dificultad y de riesgo".



"Lo importante es mantener la concentración y no pensar que será la última carrera, sino que es una carrera real y que hay que tratar de dar el máximo. Un buen resultado sería intentar acabar entre los diez primeros, lo que no es fácil", reconoció Rossi.



El nueve veces campeón del mundo italiano dijo no saber cómo le gustaría que le recordasen "sinceramente, no lo sé. ya que cuando eres un deportista, tu vida se divide en dos partes. Una es la de piloto, conocido por muchas personas, con mucha gente siguiendo tu carrera y puedes gustar más o menos. Y por otro lado está tu entorno personal, que está reservado a los amigos más cercanos".



"No sé cómo responder. Me gustaría que me recordasen como un gran piloto, con una carrera larga y buenos resultados, pero, sobre todo, creo que la gente ha disfrutado conmigo en todos estos años y esto es lo mejor que pueden recordar", continúa Rossi sobre su inminente retirada de la competición.



"Para mí, cuando te dedicas al deporte, desde que eres pequeño, aprendes mucho acerca de ti mismo y de la vida en general. Siempre lo he disfrutado y he tenido una gran experiencia, pero cuando estás encima de la moto, estás solo, pero es un deporte de equipo y he aprendido a trabajar con un equipo de personas que normalmente tienen un alto nivel, como los ingenieros, y eso es algo muy bueno", explica Valentino Rossi.



"Es una gran experiencia que te ayuda a crecer, te haces más fuerte y aprendes de lo positivo que tienen los demás y eso creo que eso es lo mejor que te llevas y lo que he aprendido en estos años de competición", agrega el italiano.



Por último y sobre la sanción al joven piloto turco Deniz Öncü, Valentino Rossi fue claro al afirmar: "es la decisión correcta. Dorna y Dirección de Carrera han entendido que tenían que cambiar algo porque la situación se ha ido de las manos".



"Las carreras en las categorías pequeñas son demasiado peligrosas, ha ocurrido muchas veces y Öncü es sólo el primero, porque ha provocado una gran caída, pero muchos otros pilotos se mueven de manera agresiva en la recta y esto es algo altamente peligroso", asegura Rossi.



"Hay que hacer un seguimiento de cada piloto y decirles que, si alguien le corta la trayectoria al de detrás por coger el rebufo del de delante, se tiene que quedar en casita y si se continúa así, puede ser demasiado peligroso y tienen que ser más estrictos y que sepan los que vengan detrás que tienen que cortar gas cuando vean una bandera amarilla o una caída", continúa Valentino Rossi sobre la sanción a Öncü.



"Hay que decírselo muy claro, porque en la última caída se ve como algunos pilotos que venían detrás aprovecharon el río revuelto para ganar puestos y podía haber un piloto en el suelo. Hay que hacer un seguimiento, porque para mí hay siete u ocho que son más peligrosos que el resto y siempre se comportan de una manera más agresiva y tienen que tener carreras más limpias", recalca Valentino Rossi sobre ello.