Marc Márquez reconoce "no estar preparado para luchar por el podio"

Misano Adriático (Italia), 23 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que concluyó los entrenamientos oficiales del Gran Premio de la Emilia Romaña de MotoGP en la séptima posición, reconoció que aún no está "preparado para luchar por el podio, aunque intentaremos estar en el club de los cinco primeros".



"Creo que estamos un poco en la situación en la que estábamos en Misano 1, aunque es verdad que las condiciones son muy diferentes, pero tendremos que intentar saber porqué y ver si el domingo podemos dar un paso más y, si es una carrera en seco, que parece que sí...", explicó Márc Márquez.



El piloto de Repsol Honda recalcó: "no creo que estemos preparados para luchar por el podio pero intentaremos estar en el club de los cinco primeros, que ya será una buena clasificación para nosotros".



"He perdido una oportunidad ya que siempre en estas condiciones arriesgas y, para riesgos, cuando no tienes la velocidad suficiente, tienes que arriesgar y entonces puede salir que aproveches la oportunidad para ser cuarto o quinto, o incluso tercero, o puede ser que caigas. Hemos arriesgado y la verdad es que no me sentía, pero bueno, he pensado 'pruebo', y me he caído", señaló el piloto de Repsol Honda.



Al explicar la caída de su hermano Alex y el susto que se llevó en la segunda clasificación, Marc Márquez destacó que "ha sido una caída muy diferente a cómo me caí en Assen o al susto que he tenido o la caída de Alex, porque en Assen fue acelerando y aquí ha sido sin acelerar y sin freno prácticamente, entrando".



"Es ahí donde nos falta poner un poco de temperatura en el neumático trasero, tener buena adherencia, pero es cierto que con el paso de las vueltas he ido reencontrando esa confianza y creo que ha sido más el susto mío y la caída de Alex, pues si te fijas en la primera y segunda vuelta significa que el neumático necesita más temperatura, quizás las otras motos pueden salir y hacerlo, pero nosotros tenemos que tener una, dos o tres vueltas y entonces empezar a empujar", resaltó sobre los problemas de las Honda.



En cuanto a la salvada y su recuperación, el piloto de Repsol Honda aclaró que le hubiera gustado "que hubiese sido una salvada que se cierra de delante y con la fuerza del codo levantas la moto, porque ahí sí que sería significativa la evolución o la recuperación -del brazo-, pero ha sido una salvada un poquito de 'se va y he caído encima de la moto', como hubiese podido caer fuera, pero sí que he hecho fuerza con el brazo y el brazo, ligeramente, pero va mejorando y es lo que estoy diciendo en estas últimas carreras".



"En diferentes acciones, en diferentes circuitos, en diferentes circunstancias lo voy notando, pero también soy el primero que dice que aún queda, quedan días y meses para seguir esa evolución que va muy lenta, pero lo importante es que va en progresión", recalcó el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.