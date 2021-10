Todo sigue igual, Augusto Fernández al frente

Misano Adriático (Italia), 23 oct (EFE).- Todo ha continuado igual en la categoría de Moto2 al término de la tercera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de la Emilia Romaña en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático, en la que el español Augusto Fernández (Kalex) mantuvo como mejor tiempo de la categoría el conseguido en primera jornada.



No sucedió lo mismo con los pilotos de Moto2 respecto a los de Moto3 o MotoGP, a los que no es que se les "atragantase" la tercera sesión, al no ser capaz ninguno de ellos de mejorar sus registros personales, pues en su favor habría que recordar que en el primer día de entrenamientos fueron los que disfrutaron de las mejores condiciones.



No salió a disputar esta sesión el estadounidense Joe Roberts (Kalex), quien sufrió una caída el viernes en la primera jornada de pruebas en la que se rompió una clavícula que no le permitirá disputar el Gran Premio de la Emilia Romaña de Moto2.



Sólo en Moto2 se pudo rodar el primer día con "slicks", neumáticos de seco, lo que hizo mucho más complicado -imposible- poder mejorar este segundo día los tiempos, teniendo en cuenta que no era posible rodar con estos compuestos por el estado de la pista, mojada por la lluvia matinal, lo que validó los registros de la primera jornada.



Así, Augusto Fernández fue el más rápido por delante del líder del mundial, el australiano Remy Gardner (Kalex), por delante de Xavier Vierge (Kalex), Jake Dixon (Kalex), Celestino Vietti (Kalex), Sam Lowes (Kalex), Ai Ogura (Kalex) o Raúl Fernández (Kalex), con Fermín Aldeguer (Kalex), décimo y con derecho a disputar la segunda clasificación directa, como también Marcos Ramírez (Kalex) o Arón Canet (Boscoscuro).



Tendrán que disputar la primera clasificación Albert Arenas (Boscoscuro), Jorge Navarro (Boscoscuro), Héctor Garzó (Kalex) y los italianos Lorenzo Baldasarri (MV Agusta), Fabio di Giannantonio (Kalex) o Nicolo Bulega (Kalex) y el alemán Marcel Schrotter (Kalex).