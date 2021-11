Fabio Quartararo, tras el título, señala que ha sido "muy especial"

Portimao (Portugal), 4 nov (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), campeón del mundo de MotoGP matemáticamente, ha señalado a su llegada al circuito de Portimao que desde Misano Adriático "ha sido súper bonito celebrar el domingo con el equipo".



"Después me quedé unos días con mi familia y fue duro volver a entrenar, pero había que hacerlo, aunque todo ha sido muy especial tras ganar el Mundial".



Para Quartararo no ha cambiado nada pues asegura no sentir presión. "Porque he conseguido mi objetivo, pero vengo aquí a hacer mi máximo, a luchar por ganar o por subir al podio, aunque es algo que no puedo controlar, pero daré lo mejor de mí y a ver qué resultados saco, aunque obviamente sería muy bonito conseguir la triple corona (piloto, equipo y constructor)".



De sus peticiones para la Yamaha 2022 no dudó en afirmar: "ya lo saben, velocidad punta. Me siento muy bien en la moto, pero necesito velocidad punta, no sólo para la recta, es muy importante, necesito esto para algunos circuitos".



"Obviamente, si mejoran el chasis, mejor, pero ya es tan bueno que el margen es poco. Pero trabajar en la velocidad punta es la clave de lo que he pedido a Yamaha para pelear en algunos circuitos de manera más fácil, y para poder adelantar más fácilmente", reconoce el nuevo campeón del mundo.



Quartararo confirmó que no cambiará su dorsal número 20 por el 1 de campeón y recordó: "empecé con el 20 y no siento que yo sea el número 1, seguiré con el 20 hasta el final de mi carrera porque es el que quería y con el que corro desde los 4 años y es muy especial para mí".



En cuanto a la ausencia de Marc Márquez dijo: "primero de todo le deseo una pronta recuperación y si lo han decidido así es porque no se sentirá bien, y lo primero es la seguridad. Además, lo que le pasó el año pasado le hace ser más tranquilo con estas cosas, pero seguro que si tuviese una posibilidad de correr estaría aquí, si bien está claro que para él lo más importante es recuperarse".