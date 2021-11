Victoria de José Antonio Aparicio en Sanlúcar.

El Campeonato de Andalucía de Motocross ha celebrado este fin de semana su quinta cita de la temporada 2021 en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, en la pista El Barrero. El piloto de Yamaha E. Castro, José Antonio Aparicio, viajó a tierras gaditanas para seguir afianzándose en su nueva categoría.

José Antonio Aparicio ha conseguido la victoria en ambas mangas, siendo el más rápido también en los entrenamientos cronometrados sobre su Yamaha de 450cc. El joven sevillano ya está pensando en el 2022, año, en el que debutará en el Campeonato de España de Motocross en la serie reina, momento que el joven sevillano está preparando para llegar al mejor nivel.

"Desde los entrenamientos cronometrados me he encontrado con la moto y el circuito muy cómodo, la pista espectacular, Sanlúcar nunca falla. He hecho una buena vuelta rápida. Después en las mangas, he tenido un par de buenas salidas, estoy haciendo muy buenas salidas con esta moto, he podido tirar bien con un ritmo bueno ganando

ambas carreras. Muy satisfecho con el trabajo, pero toca seguir tomando el pulso a la nueva clase", dijo José Antonio Aparicio.