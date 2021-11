Mir supedita su renovación al 'team manager' que llegue al equipo

El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), séptimo en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, reconoció que muchas de las opciones de su renovación por Suzuki para el próximo año dependerán de "la persona que pueda venir como 'team manager'".

"Esto es así. Y lo que le voy a pedir a Suzuki ya lo sabe pues todos nos exigimos mucho aquí y es importante que ellos también se exijan, que vayan saliendo mejoras para el año que viene y se quiera ganar. Es lo único que le pido a Suzuki, que quiera ganar también pues creo que se están haciendo las cosas bien y tengo ganas de ver en los test que hay y probarlo; todos estos detalles cuentan mucho y la actitud que se ve cuenta muchísimo a la hora de decidir qué hacer, si renovar o no. De momento vamos bien", recalcó Mir.

No obstante, al referirse a la contratación de un nuevo Director Deportivo en sustitución del italiano Davide Brivio, Joan Mir dijo que no está de acuerdo con la necesidad de tener ya un sustituto. "Davide Brivio se marchó de una manera un poco repentina, no nos lo esperábamos y es complicado suplir a un tío que pesaba tanto dentro de Suzuki. No es fácil y dependerá de a quién metas se puede cargar la armonía del equipo y Shinichi Sahara lo sabe y el resto de los japoneses, también", señaló.

"Él ha tomado el relevo para minimizar daños y está claro que se ha dado cuenta que es mucho trabajo tener dos funciones en el equipo y este año habrá sido 'movidito' para él, desde luego, y habrá estado pensando durante la temporada en un perfil adecuado, pero está claro que nos ha perjudicado un poco la salida de Davide, aunque la gestión que se ha hecho ha sido ejemplar. Otra cosa hubiera sido poner a alguien con prisa, sin haber hecho la elección correcta", explicó al respecto el campeón del mundo de MotoGP de 2020.