Acosta señala que desde el viernes "el objetivo era la pole"

Cheste (Valencia), 13 nov (EFE).- El español Pedro Acosta (KTM), autor del mejor tiempo de entrenamientos para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Moto3 en el circuito "Ricardo Tormo"ha señalado al que no siente la presión aunque desde el viernes su objetivo era conseguir la pole.



"Siempre he dicho que no tenía presión y cuando llegué aquí pensé...'bueno, si me caigo no pierdo nada' pero desde el viernes el objetivo era conseguir la pole y ahora ya sí que tenemos nuestro reloj", dijo el español.



"Para ser realistas no he tenido presión en todo el año. Si me caí en Aragón sabía por qué me había caído, y toda la temporada estuve peleando con pilotos que tienen más experiencia que yo y al final tenía que tener estos altibajos para ir aprendiendo; ahora sí que tengo muchas ganas de probar la Moto2", reconoció el campeón del mundo de Moto3.